El Ayuntamiento de Sevilla atiende cerca de 200 incidencias por la borrasca Kristin, la mayoría por caída de árboles

Bomberos de Sevilla terminan de tirar una palmera dañada por el fuerte viento del temporal que asola a toda Andalucía y amenazaba con caerse. - María José López - Europa Press

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha confirmado que los servicios de emergencia del Ayuntamiento han gestionado cerca de 200 incidencias durante la jornada de este miércoles por el aviso naranja por fuertes vientos debido a la borrasca Kristin activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De estas incidencias, la mayoría, cerca de un centenar, han sido por caídas de árboles. Algunas han cortado la circulación de vías de la ciudad como la calle San Jacinto, Avenida de La Palmera, Avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril o calle Marqués de Pickman. Asimismo, Sanz ha confirmado que no se han registrado heridos, más allá de la mujer herida leve por la caída de un árbol en el interior del Hospital Virgen del Rocío.

El Ayuntamiento mantiene activado el Plan Territorial de Emergencias de la Ciudad a la Fase de Emergencia Local Nivel 1 desde primera hora de esta mañana. Con esta decisión, el Consistorio mantiene todos los dispositivos municipales en la calle.

El alcalde ha asegurado que el nivel se mantendrá activo después del fin del aviso, previsto por la Aemet para las 15,00 horas, para "poder garantizar la seguridad y revisar el buen estado de parques y jardines", que se mantendrán cerrados "hasta que se revisen".

Según datos del Ayuntamiento, hay activos 80 bomberos, más de 50 patrullas de Policía Local, 30 efectivos de protección civil y 300 personas de Parques y Jardines, que están revisando el patrimonio verde. Sanz ha querido agradecer el trabajo de los servicios municipales.

Asimismo, Sanz ha informado que los embalses se encuentran por encima del 96% y que están desembalsando en estos momentos. Por otro lado, ha subrayado que los tanques de tormenta con los que cuenta la ciudad "han funcionado".

Sobre el estado de la SE-20, cuyo tráfico se ha restablecido entre San Jerónimo y el Aeropuerto, Sanz ha señalado que las obras de reurbanización de la vía está adjudicadas a la espera de que "pare de llover" para iniciar con los trabajos.

Por otro lado, sobre la situación en Valdezorras, Sanz ha indicado que "no ha habido más novedades" en las últimas horas y que los servicios municipales "estuvieron desplegados en la zona".