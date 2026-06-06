El Ayuntamiento de Sevilla avanza en las obras de mejora del CEPR Buenavista por valor de 450.000 euros

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visita los baños del CEPR Buenavista. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado el CEPR Buenavista, en el barrio de San Jerónimo, para supervisar las mejoras ejecutadas en este centro educativo dentro del ambicioso Plan de Recuperación de los Colegios Públicos de Sevilla impulsado por el actual Gobierno municipal.

Durante la visita, el alcalde ha destacado que el Ayuntamiento ha realizado una apuesta decidida por la mejora de las instalaciones del CEPR Buenavista, con una inversión global que supera los 450.000 euros, "destinada a resolver problemas históricos y ofrecer a nuestros alumnos y docentes unas instalaciones dignas, modernas y adaptadas a sus necesidades".

Según ha indicado el Consistorio en una nota, entre las actuaciones más relevantes figura la reforma integral de los cuartos de baño del centro, que ha contado con una inversión superior a los 250.000 euros. Estas instalaciones acumulaban cerca de tres décadas de antigüedad, por lo que la intervención ha permitido modernizarlas completamente y adecuarlas a los estándares actuales de accesibilidad y funcionalidad. Entre las mejoras destaca la creación de un nuevo baño adaptado para personas con movilidad reducida en la planta baja.

Asimismo, el Ayuntamiento ha acometido la renovación integral de las dependencias del AMPA, una actuación valorada en 125.000 euros que ha formado parte del plan municipal para mejorar las condiciones de seguridad y habitabilidad del centro.

Este proyecto ha permitido dar respuesta a años de carencias acumuladas mediante la sustitución de puertas interiores, la repavimentación de vestíbulos y escaleras, la mejora de la accesibilidad en espacios exteriores y la consolidación de cornisas, entre otras intervenciones esenciales para garantizar el correcto desarrollo de la actividad docente.

El alcalde ha recordado que este proyecto fue redactado en junio de 2020 y "permaneció sin ejecutar durante años guardado en un cajón por el gobierno socialista". "Gracias al impulso del actual Gobierno municipal, esta actuación se ha recuperado y convertido en una prioridad para resolver definitivamente problemas históricos que afectaban al colegio y a toda su comunidad educativa", ha destacado.

En esta línea, se han llevado a cabo trabajos de reparación del arbolado, actuaciones de limpieza y mejora de la red de saneamiento, así como la corrección de problemas de humedades provocados por la falta de mantenimiento de estas infraestructuras. Estas intervenciones "han contribuido a reforzar la seguridad y el bienestar de alumnos, docentes y familias".

A estas actuaciones se suma la reforma de la pista deportiva, la instalación de nuevos suelos y puertas en distintas aulas y la sustitución de la caldera de agua del centro. Un conjunto de mejoras que ha permitido ofrecer al alumnado unas instalaciones más adecuadas, mejores condiciones sanitarias y un espacio renovado para la práctica deportiva y las actividades al aire libre.

"Con todas estas intervenciones reafirmamos nuestro compromiso con el CEPR Buenavista y con el barrio de San Jerónimo, dotando al centro de unas instalaciones más modernas, accesibles, seguras y acordes a las necesidades que merecen sus alumnos y alumnas", ha afirmado el alcalde.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LOS COLEGIOS

El alcalde ha subrayado que la actuación en el CEPR Buenavista forma parte de una estrategia global para "recuperar y modernizar los centros educativos de la ciudad tras años de abandono".

"En estos tres años de gobierno hemos movilizado más de 20 millones de euros para sacar del abandono los colegios públicos de Sevilla. Estamos impulsando una transformación real y visible que ya está llegando a todos los barrios de la ciudad", ha destacado.

En este sentido, ha recordado que ya se han recepcionado 56 expedientes de obras ejecutadas en 100 colegios públicos, con una inversión de 7,6 millones de euros. Actualmente se desarrollan actuaciones en 33 colegios mediante 19 expedientes de obra por valor de 4,8 millones de euros, mientras que otros 12 centros cuentan con proyectos ya adjudicados y pendientes de inicio, con una inversión cercana a los 2,8 millones.

Además, el Ayuntamiento trabaja en la redacción de proyectos para intervenir en otros 64 colegios públicos, con una inversión estimada de casi 9,8 millones de euros.

La reforma de los baños del CEPR Buenavista se integra en la campaña municipal de renovación de aseos con "décadas de antigüedad" que se está desarrollando en centros educativos como los CEIP Mariana de Pineda, Aníbal González, Lora Tamayo, Zurbarán, Hermanos Machado, Calvo Sotelo, Adriano, Pablo VI o San Pablo, entre otros.

Paralelamente, el Ayuntamiento continúa reforzando los servicios de mantenimiento de los colegios públicos mediante la implantación de la plataforma Pgics, una herramienta que permitirá integrar todos los servicios de conservación y mantenimiento para ofrecer una respuesta más rápida, eficaz e inmediata a los centros de Educación Infantil y Primaria.

"Cada euro invertido en nuestros colegios es una inversión en el futuro de Sevilla. Nuestro objetivo es que ningún niño o niña estudie en instalaciones deterioradas y que todos los centros educativos públicos cuenten con los recursos y condiciones que merecen", ha concluido el alcalde.