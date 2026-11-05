El Ayuntamiento de Sevilla celebra el 12 de noviembre el Día Mundial de la Diabetes con un circuito saludable de cribado

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Educación, Juventud, Edificios Municipales, Deporte y Promoción de la Salud, celebrará la jornada de sensibilización por el Día Mundial de la Diabetes el próximo día 12 de noviembre en la zona de Sevilla Este en horario de 9,30 a 15,00 horas, con el objetivo de promover la detección precoz de la diabetes y fomentar hábitos de vida saludables entre la ciudadanía.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el circuito contará con una zona clínica que comienza en el cribado en la que se entregará a cada participante un pasaporte saludable donde se han registrado sus datos básicos de salud, como edad, peso, talla e IMC.

A continuación, profesionales de la enfermería y de la farmacia realizarán pruebas de tensión arterial, glucemia y hemoglobina glicosilada, obesidad, determinando el riesgo cardiovascular y de diabetes, así como el cribado de retinopatía y de consejos bucodentales a las personas que se acerquen.

Además, se ha habilitará una zona de promoción de la salud en la que se enseñarán a la elaboración de menús saludables para las distintas comidas del día, recomendaciones sobre actividad física adecuada por profesionales del Servicio de Promoción de la Salud.

En este sentido, la delegada de del Área de Educación, Juventud, Edificios Municipales, Deporte y Promoción de la Salud Blanca Gastalver, ha destacado que esta jornada "permite a la ciudadanía conocer su estado de salud, detectar posibles riesgos y recibir orientación profesional para prevenir o controlar la diabetes".

Como cierre del recorrido, se ofrecerá fruta fresca y material divulgativo a los participantes. La jornada ha sido organizada por el Ayuntamiento de Sevilla y ha contado con la colaboración del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, el Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla, el Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía, el Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla, Distrito Sanitario Sevilla, Quirónsalud y la Asociación Diabetes Sevilla (Anadis) y estará patrocinada por Laboratorios Sandoz.