Mesa de cribado de diabetes en Sevilla Este. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Educación, Juventud, Edificios Municipales, Deporte y Promoción de la Salud, ha celebrado este lunes una jornada de sensibilización por el Día Mundial de la Diabetes en Sevilla Este, con el objetivo de promover la detección precoz de la enfermedad y fomentar hábitos de vida saludables entre la ciudadanía. La actividad se ha desarrollado en horario de 9,30 a 15,00 horas.

Según ha detallado el Consistorio en un comunicado, el circuito ha arrancado con una zona clínica, donde cada participante ha recibido un pasaporte saludable con sus datos básicos (edad, peso, talla e IMC). Después, profesionales de la enfermería y de la farmacia han realizado pruebas de tensión arterial, glucemia y hemoglobina glicosilada, así como la valoración de la obesidad y del riesgo cardiovascular y de diabetes.

Asimismo, se han ofrecido cribado de retinopatía y consejos bucodentales, ante los que quienes han presentado valores que requerían una valoración más detallada han sido atendidos por médicos de Atención Primaria en una mesa de derivación, que ha evaluado las pruebas y recogido los pasaportes sanitarios para su posterior estudio.

En este sentido, la delegada del área, Blanca Gastalver, ha destacado que esta jornada "permite a la ciudadanía conocer su estado de salud, detectar posibles riesgos y recibir orientación profesional para prevenir o controlar la diabetes".

Además, ha subrayado la importancia de la coordinación entre colegios profesionales, asociaciones de pacientes y administraciones públicas.

COLABORACIÓN DE ENTIDADES SANITARIAS, MERCASEVILLA Y ANADIS

La jornada ha incluido una zona de promoción de la salud, con talleres de elaboración de menús saludables para las distintas comidas del día y recomendaciones de actividad física a cargo de profesionales del Servicio de Promoción de la Salud. Como cierre del recorrido, se ha ofrecido fruta fresca y material divulgativo a los participantes.

La actividad ha sido organizada por el Ayuntamiento de Sevilla y ha contado con la colaboración del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, el Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla, el Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía, el Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla, el Colegio Oficial de Podología, el Distrito Sanitario Sevilla, Quirónsalud, Mercasevilla y la Asociación Diabetes Sevilla (Anadis), además de que ha estado patrocinada por Laboratorios Sandoz.