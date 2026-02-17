Ayuntamiento de Sevilla compra al Estado la casa número 10 del Patio de Banderas por 1,3 millones de euros

Patio de Banderas de Sevilla - EUROPA PRESS

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha adquirido la casa número 10 del Patio de Banderas a Patrimonio del Estado por 1.363.000 euros para su incorporación al Real Alcázar.

La operación fue aprobada este viernes en la última Junta de Gobierno Local. En el documento consultado por Europa Press, se detalla que el pasado 26 de diciembre, la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Andalucía-Sevilla mandó al Consistorio un escrito con las condiciones de la venta.

La compra se va a efectuar con remanentes de los años 2025, 2026 y 2027, con un primer pago en concepto de fianza de 68.150 euros, a los que se suman 613.350 en el momento de la firma de la escritura. El resto del dinero se entregará por parte del Ayuntamiento en dos plazos.

En noviembre del pasado año, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, señaló el "mal estado de conservación" del inmueble "estaba provocando daños en el Alcázar" y abrió la puerta a estudiar una expropiación, tras el rechazo del Gobierno a una primera cesión gratuita.

La directora-gerente del Real Alcázar de Sevilla, Ana Jáuregui, detalló que la casa se sitúa "encima" de la cocina del Maestre, que se encuentra "apuntalada". "Tiene partes del techo caídas, no filtra el agua a esa zona y está causando un efecto sobre el patio de yeso, el más antiguo que tenemos", afirmó.

La adquisición de la casa número 10 se une a la realizada hace unos meses por algo más de cuatro millones de euros las casas de los números 7 y 8, también para su incorporación al Real Alcázar.

Entre las viviendas del Patio de Banderas, el Consistorio también ha señalado en varias ocasiones el estado del inmueble número 12, cuya titularidad también es del Estado y presenta "un estado ruinoso".