El Ayuntamiento de Sevilla confirma la ausencia de Virus del Nilo Occidental tras analizar más de 3.500 mosquitos

Análisis de Virus del Nilo en muestras - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado este martes la ausencia del Virus del Nilo Occidental en todas las muestras analizadas dentro del programa de vigilancia entomológica puesto en marcha, tras implantar un sistema de control continuo en distintos puntos de la ciudad. Así, tal y como ha enmarcado el Consistorio, el estudio ha analizado 263 lotes y más de 3.500 mosquitos de especies potencialmente transmisoras, sin detectar la presencia del virus

Según una nota emitida por el Gobierno local, la vigilancia y los análisis forman parte de un dispositivo impulsado, coordinado y financiado por el Consistorio, que ha contado con la Estación Biológica de Doñana como entidad técnica responsable de su desarrollo. El trabajo ha incluido inspecciones exhaustivas en imbornales, fuentes ornamentales, lagunas, parques, zonas ajardinadas, espacios con acumulación de agua y otros posibles refugios del mosquito, con el objetivo de detectar de forma temprana focos de cría.

En total, según ha incidido, se han analizado 263 lotes de mosquitos del género 'Culex', que suman 3.558 ejemplares de especies potencialmente transmisoras del virus. El mosquito común Culex pipiens ha sido el más abundante, con más de 3.000 ejemplares analizados. Todos los estudios realizados mediante técnicas PCR han resultado negativos, confirmando la ausencia del Virus del Nilo Occidental.

Durante la campaña se han inspeccionado 1.667 puntos susceptibles de albergar larvas, de los cuales solo 116 presentaron presencia larvaria, lo que ha permitido "actuar de forma localizada y preventiva, reduciendo riesgos y mejorando el control vectorial en toda la ciudad".

En este sentido, el delegado de Espacio Público, José Lugo, ha destacado que el programa se puso en marcha "como una herramienta clave de prevención, reforzando la coordinación con la comunidad científica y aplicando criterios técnicos para tomar decisiones basadas en evidencia", y ha insistido en que "la vigilancia continua es fundamental para minimizar riesgos y ofrecer tranquilidad a los ciudadanos".

Esta campaña se enmarca en un refuerzo técnico extraordinario impulsado por el Ayuntamiento para complementar el trabajo ordinario de los servicios municipales de control vectorial. En este sentido, se han activado dos contratos específicos con una inversión conjunta de 105.000 euros, destinados a intensificar tanto los tratamientos preventivos como la vigilancia científica del Virus del Nilo Occidental.

Estas actuaciones "refuerzan el trabajo continuado" que desarrollan desde el mes de abril los profesionales del Centro Municipal de Protección Animal, dentro del Plan de Control y Lucha Integrada de Vectores, activo durante todo el periodo de mayor riesgo.

"Las actuaciones municipales se desarrollan de forma permanente en todos los espacios propicios para la cría del mosquito, especialmente zonas húmedas y láminas de agua estancada. También imbornales, fuentes, lagunas, zonas ajardinadas y entornos industriales", ha concluido el Consistorio.