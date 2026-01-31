El Ayuntamiento de Sevilla conmemora el 500 aniversario de la boda de Carlos V con visitas gratuitas al Real Alcázar

Patronato del Real Alcázar de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Real Alcázar, organiza visitas temáticas bajo el título 'La boda del emperador', que giran en torno al tema central del Emperador Carlos V y su boda con Isabel de Portugal, en el marco de la conmemoración del 500º aniversario de este enlace.

Tal y como ha detallado el Consistorio local en una nota, en este sentido, el vicepresidente del Consejo Rector del Patronato del Real Alcázar, Juan Bueno, ha explicado que "con esta iniciativa, que venimos desarrollando desde hace algunos meses, queremos poner en relieve los espacios de este monumento vinculados a aquel acontecimiento histórico, acercando a los sevillanos uno de los capítulos más universales de la historia de nuestra ciudad y de la historia de España, a la par que reforzamos la difusión del patrimonio del Real Alcázar con un formato didáctico, accesible y de calidad".

Asimismo, guiada por guías oficiales de Sevilla, esta ruta permite a los sevillanos adentrarse en el siglo XVI a través de "estancias clave", como el Salón de los Tapices, el Cenador de Carlos V, la Sala de Audiencias del Almirantazgo de Castilla y León, el Cuarto del Príncipe, el Salón de Embajadores o la antigua capilla donde se celebró la boda imperial.

Las visitas --que se realizan en grupos de hasta 30 personas-- comienzan y finalizan por la Puerta del Apeadero del patio de Banderas y tienen una duración aproximada de 60 minutos. El recorrido por La boda del emperador se celebra los jueves y viernes a las 18,00 horas, hasta el 27 de marzo, y se complementa con el programa de visitas de la exposición Sorolla en Sevilla.

La inscripción --gratuita y dirigida a personas nacidas o residentes en Sevilla capital-- se realiza exclusivamente a través de 'www.alcazarsevilla.org'. El día 1 de cada mes se habilitan las entradas del mes siguiente --el 1 de febrero se abrirán las reservas para marzo--. Además, los once distritos de la ciudad y los colegios de Sevilla cuentan con pases especiales.

En esta línea, Bueno ha apostillado que con esta programación, desde la Administración hispalense "seguimos ofreciendo experiencias culturales de primer nivel para nuestros vecinos, reforzando el vínculo entre la ciudad y su patrimonio e historia, generando iniciativas de interés en torno a una efeméride que marcó la historia de España".

En contexto, Sevilla fue el escenario de uno de los acontecimientos más importantes de la biografía personal del Emperador, su matrimonio con la princesa Isabel de Portugal, que se celebró en el Real Alcázar el 11 de marzo de 1526. Con motivo del 500.º Aniversario de este enlace, el Consistorio local ha organizado una serie de actividades conmemorativas, tales como un congreso internacional, espectáculos audiovisuales, exposiciones, visitas teatralizadas, talleres, rutas turísticas y concursos, entre otras. Toda la programación está disponible y actualizada en 'https://www.sevilla.org/ciudad/aniversario_boda_carlos_v'.