El alcalde (2d), en la presentación de los actos municipales por el Día del Pueblo Gitano Andaluz, que rinde homenaje a Rafael Amador - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, ha organizado una programación especial para conmemorar el Día del Pueblo Gitano Andaluz, que se celebra el próximo 22 de noviembre, con tres jornadas de actividades culturales e institucionales que tendrán como protagonistas la música, el teatro y el reconocimiento a figuras destacadas de la cultura gitana. "Una iniciativa con la que el Consistorio quiere poner en valor la contribución histórica, social y cultural del pueblo gitano a Sevilla y Andalucía, así como promover el conocimiento de sus tradiciones y el respeto a su identidad".

En una nota de prensa, el delegado de Barrios de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones, José Luis García, ha destacado que "hablar del pueblo gitano es hablar de una parte esencial de la historia de Sevilla. Nuestra ciudad no se entendería sin su presencia, sin su talento, sin sus tradiciones y sin su extraordinaria contribución a nuestra identidad cultural".

"Esta conmemoración es una oportunidad para celebrar ese legado, pero también para seguir avanzando hacia una sociedad más justa, inclusiva y libre de prejuicios". Al respecto, la programación comenzará el miércoles, 18 de noviembre, a las 18,30 horas, en la Factoría Cultural del Polígono Sur, con un concierto de la cantaora María Terremoto, una de las voces más destacadas de la nueva generación del flamenco.

Las actividades continuarán el viernes 20 de noviembre, a las 19,00 horas, en el Hogar Virgen de los Reyes, con la representación de 'Lisístrata Montoya', una adaptación teatral de Coco Reyes. mientras que el acto central tendrá lugar el domingo, a partir de las 17,00 horas, en la calle Betis, en su confluencia con el Puente de Isabel II.

La jornada incluirá el acto institucional con motivo del Día del Pueblo Gitano Andaluz, la lectura de un manifiesto y un reconocimiento a Rafael Amador, figura imprescindible de la música sevillana y referente de la fusión del flamenco con otros géneros musicales. En 1978 fundó junto a Raimundo Amador el histórico grupo Pata Negra. La celebración contará también con una actuación en formato 'showcase' de María Terremoto.

Asimismo, José Luis García ha señalado que el homenaje a Rafael Amador es también un reconocimiento al talento de tantos artistas gitanos que han llevado el nombre de Sevilla por todo el mundo y que han contribuido decisivamente a enriquecer nuestro patrimonio musical.

Por último, el edil de Derechos Sociales ha subrayado que el compromiso del Ayuntamiento con el pueblo gitano "va más allá de una fecha en el calendario. Debemos seguir trabajando para combatir el antigitanismo, romper estereotipos y garantizar la igualdad de oportunidades. Sevilla tiene que ser una ciudad en la que nadie encuentre barreras por su origen y en la que la diversidad sea siempre un motivo de orgullo y de enriquecimiento colectivo".