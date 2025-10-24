El Ayuntamiento de Sevilla construirá 350 viviendas de titularidad municipal en Los Pajaritos

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de la vivienda de Sevilla (Emvisesa) va a prensetar "pronto" un plan de construcción de 350 viviendas en Los Pajaritos --uno de los barrios con mayor riesgo de exclusión social y que se halla entre los 15 más pobres de España, según el INE--. El proyecto está previsto que se materialice en los próximos seis años y cuenta con una inversión de 60 millones de euros, "recuperando el criterio de Juan Ignacio Zoido (PP) cuando fue alcalde y que luego Juan Espadas (PSOE) cambió cuando accedió a la Alcaldía".

"El criterio es que muchas veces, en esos bloques, no se pueden rehabilitar viviendas, puesto que por mucho que se rehabiliten siguen siendo viviendas indignas". Así lo ha expresado el alcalde, José Luis Sanz, durante un desayuno informativo celebrado este viernes organizado por Fórum Europa Tribuna Andalucía. "En este momento, el Ayuntamiento está rehabilitando en esa zona, además, 144 viviendas, con una inversión de 13 millones de euros".

En opinión de Sanz, el objetivo debe ser la demolición, "y eso es lo que vamos a hacer con el plan de esas 350 viviendas titularidad municipal en los próximos seis años".

En este sentido, el regidor sevillano también se ha referido al "importante desarrollo urbanístico" en Las Tres Mil Viviendas --el plan Martínez Montanés--, que conlleva una inversión de 20 millones de euros, "13 que pone la Junta Andalucía y algo más de 7 el Ayuntamiento de Sevilla", que prevé la construcción de 92 viviendas y la rehabilitación de otras 500.

Se trata de un plan, ha añadido, que contempla la demolición de algunos bloques de las Tres Mil, la regeneración de espacios públicos, el incremento de zonas verdes y la conversión de la Carretera de Su Eminencia en un bulevar verde: "Considero que ese proyecto es fundamental". "Ese desarrollo urbanístico es fundamental si queremos llegar a algo el día de mañana en la ciudad".

LICENCIAS EN MENOS TIEMPO Sanz tambien ha destacado que desde el Gobierno local se están dando ya licencias en "tiempo récord". Para ello, ha esgrimido como ejemplo que la licencia de la obra del estadio de la Cartuja "se dio en 20 días" o el "desbloqueo" del proyecto del estadio del Betis, "que se ha hecho en diez meses".

Asimismo, ha destacado la licencia de un nuevo hotel en la zona de Nervión, de cuatro estrellas en cuanto a la categoría, "que se ha dado en siete días", de modo que "estamos agilizando y reduciendo los tiempos de la licencia: Creo que era un clamor", ha subrayado.

"Gracias a los convenios con colegios profesionales, arquitectos, aparejadores, ingenieros, administradores de finca o registradores de la propiedad, estamos consiguiendo bajar esas licencias de los tres meses", ha abundado Sanz.

CANAL DE LOS DESCUBRIMIENTOS

Preguntado al respecto, Sanz se ha referido al Canal de los Descubrimientos, , "que hoy día es una barrera de jaramagos entre el parque y la ciudad" y ha mostrado su pretensión de convertirlo en una nueva zona de oficinas y de empresas "que puedan dar servicio a esas 32.000 personas que diariamente van a trabajar a la isla de la Cartuja".

Por último, Sanz ha afirmado que los fondos europeos a Sevilla "le han venido muy bien, también para el último tramo del tranvía y las obras del tranvibús". "La gestión de esos fondos de la UE es muy farragosa y muchas veces los ayuntamientos se atascan en la gestión; también el de Sevilla, por lo que sería necesario un aumento del plazo".