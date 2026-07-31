El Ayuntamiento de Sevilla decreta dos días de luto oficial por la muerte del exalcalde Luis Uruñuela

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Sevilla. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Sevilla ha decretado luto oficial durante dos días en la ciudad por la muerte de Luis Uruñuela, quien fuera el primer alcalde de la capital hispalense en la actual etapa democrática, entre los años 1979 y 1983, que ha fallecido este viernes.

De esta manera, la bandera de la capital hispalense en la Casa Consistorial y en los edificios municipales permanecerá a media asta a partir de las 0,00 horas de este sábado, 1 de agosto, en memoria de Luis Uruñuela, según ha comunicado el Ayuntamiento.

El alcalde, José Luis Sanz (PP), ha trasladado públicamente su pésame a los familiares y allegados de Luis Uruñuela a través de un mensaje en su cuenta en la red social 'X' en la que ha recordado al exalcalde como a un "impulsor clave del crecimiento de Sevilla, con la apertura de los nuevos barrios, en sus años de mandato". "Se marcha un ejemplo de vida y de hombre de ciudad", ha escrito el actual primer edil.

Nacido en Sevilla en 1937, Luis Uruñuela se licenció en Derecho y comenzó a ejercer como abogado, compatibilizándolo con la docencia en el departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, y, posteriormente, asociado con Nicolás Valero, con la creación y dirección durante largos años del Centro Español de Nuevas Profesiones, un centro de enseñanza privado de referencia en toda Andalucía, según han explicado desde la Fundación Alejandro Rojas Marcos.

Desde dicha entidad han destacado también que Luis Uruñuela y Diego De los Santos fueron los dos primeros compañeros que se comprometieron con Alejandro Rojas-Marcos a dar el primer paso para constituir Compromiso Político en la primavera de 1965.

A partir de entonces --valoran desde la fundación vinculada a quien también fuera alcalde de Sevilla, Alejandro Rojas-Marcos-- "forjaron un equipo que se mantuvo sólidamente unido en medio de todos los avatares por los que la organización andalucista pasaría en sus cincuenta años de historia, algo verdaderamente insólito en una organización política".

Fundador del Partido Socialista de Andalucía (PSA), formación antecedente del Partido Andalucista, Luis Uruñuela fue también diputado en el Congreso durante la legislatura constituyente surgida de las elecciones de 1979 y parlamentario andaluz.