El Ayuntamiento de Sevilla dedica un calle a la Virgen de las Tristezas de Vera Cruz

Ales preside la inauguración de una calle rotulada como Virgen de las Tristezas, Titular de la hermandad del Lunes Santo Vera Cruz. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha presidido el acto de inauguración de la nueva barreduela 'María Santísima de las Tristezas' de la Hermandad de la Vera Cruz, entre las calles Baños y Ceres, muy cerca de la sede canónica de esta corporación del Lunes Santo: la capilla del Dulce Nombre de Jesús

En este sentido, el delegado ha destacado que "hoy es un día importante para todos los hermanos de la Vera Cruz, devotos de la Virgen de las Tristezas y vecinos del entorno de la parroquia de San Vicente. Hoy, esta imagen, fundamental para entender la Semana Santa y la religiosidad popular del siglo XX, forma parte del callejero de la ciudad con este espacio que estamos rotulando", señala el Consistorio en una nota de prensa.

Del mismo modo, Alés ha señalado "la importancia histórica de la Hermandad de la Vera Cruz en Sevilla, un hecho que refrendamos con esta nueva vía y que se evidencia cada Lunes Santo con la salida del pendón de la ciudad cedido por el Consistorio a la cofradía".

El acto ha contado con la presencia de miembros de la Corporación Municipal, representantes de las hermandades vinculadas a la Vera Cruz, hermanos y vecinos del barrio y ha concluido con la felicitación del delegado a estos hermanos y a todos los vecinos de San Vicente por este esta rotulación.