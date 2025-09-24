Ayuntamiento de Sevilla defiende la imposibilidad una moratoria de licencias para pisos turísticos tras críticas de PSOE

Archivo - Palacio De Exposiciones Y Congresos De Sevilla. Imagen De Archivo. - SEVILLA CITY OFFICE - Archivo

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha defendido este martes la gestión del Consistorio de Fibes y del turismo en la ciudad, asegurando que "jamás en la historia de Fibes se ha tenido una facturación y volumen de eventos como este año", frente a las críticas del portavoz socialista, Antonio Muñoz, que ha alertado del "agotamiento del modelo turístico" y de la "pérdida de competitividad" del Palacio de Exposiciones y Congresos.

En una nota, Moreno ha enmarcado que el actual Gobierno local ya ha destinado más de 1,8 millones de euros a mejoras en Fibes y ha reprochado al PSOE que durante sus años de gestión "no invirtiera ni un euro" en el recinto congresual.

La delegada ha criticado además que el PSOE rechazara en el Pleno el plan turístico que contemplaba nuevas inversiones en Fibes, "una propuesta que ellos mismos aprobaron en el mandato anterior".

Moreno ha añadido que Fibes "se dedica ahora a atraer eventos beneficiosos y no a pagar PCR de familiares u otro tipo de facturas", apuntando que la gestión actual se realiza "con planificación y rigor, y no gastando por adelantado un dinero que no había como hacía el PSOE, que en 2023 dejó una deuda de más de tres millones de euros".

Según ha incidido, hubo que elaborar un plan de viabilidad por la situación económica heredada, eliminando eventos deficitarios y apostando por los que generan beneficios.

En cuanto a la propuesta socialista de establecer una moratoria a las viviendas turísticas, Moreno ha indicado que "no es posible" porque el propio gobierno de Muñoz, en 2022, modificó el PGOU para regular este uso como terciario en lugar de residencial, sin aplicar entonces una moratoria. "Ahora únicamente puede hacerse una limitación sobre esa modificación, como se ha hecho", ha precisado.

El portavoz socialista, por su parte, ha alertado de un "estancamiento" del sector turístico en Sevilla y ha defendido el derecho de los vecinos a disfrutar de la ciudad frente a "la presión del turismo descontrolado".

Muñoz ha señalado que Sevilla cuenta con 28.486 plazas hoteleras frente a 47.335 en viviendas turísticas, además de 10.644 en Alojamientos Turísticos, con 2.563 nuevas viviendas registradas desde la llegada del alcalde José Luis Sanz. "El modelo no es sostenible ni conveniente para la ciudad", ha advertido.

El portavoz ha propuesto dos medidas: una moratoria inmediata a nuevas licencias de pisos turísticos, "como en Málaga", y la prohibición de nuevos alojamientos en suelo residencial. También ha defendido centrar el crecimiento en hoteles de 4 y 5 estrellas.

En cuanto a Fibes, ha denunciado que ha pasado de más de 70 eventos en 2022 a unos 20 en 2023, con la desaparición de citas como el World Football Summit, lo que, a su juicio, refleja una "grave pérdida de competitividad".

Muñoz ha reclamado un plan estratégico para el turismo en Sevilla y un plan director que reduzca la improvisación, con la participación de los sectores público y privado. Asimismo, ha lamentado que el Consejo Local del Turismo, creado en el anterior mandato, "haya dejado de reunirse".