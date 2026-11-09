El Ayuntamiento de Sevilla defiende que el procedimiento del 'Cheque Bebé' aprobado en mayo "sigue su curso normal"

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SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver, ha destacado que la tramitación de los 'cheque bebé' "sigue su curso normal" para realizar el pago de los 1,7 millones de euros presupuestados en los plazos previstos, y ha negado cualquier problema con la ejecución de este plan de ayuda a las familias. "Es falso que estas ayudas se hayan abandonado o que su presupuesto vaya a quedar sin utilizar. Existe una convocatoria en marcha, con plazos administrativos que deben respetarse y una dotación que se destinará íntegramente a las familias", ha afirmado.

Según ha detallado el Consistorio en un comunicado, la creación de un 'cheque bebé' para ayudar a familias que tienen hijos fue incluida en el acuerdo presupuestario suscrito por el PP y Vox. La convocatoria fue aprobada el pasado 22 de mayo y su propuesta de resolución provisional se formuló el 27 de octubre.

Actualmente, el plazo de alegaciones permanece abierto hasta el 11 de noviembre y está previsto disponer de la propuesta de resolución definitiva durante la semana del 16, antes de completar la fiscalización y aprobación correspondientes.

"El procedimiento está avanzando y tiene actuaciones y fechas concretas que lo acreditan. Hablar de falta de ejecución sin explicar que la convocatoria está pendiente de concluir sus trámites ofrece una visión incompleta y genera una incertidumbre innecesaria entre las familias", ha señalado Gastalver.

Asimismo, a delegada ha explicado que el procedimiento administrativo impide que la partida presupuestaria se vaya ejecutando paulatinamente. "El cheque bebé no es una ayuda que se vaya concediendo poco a poco conforme nace cada niño. Es una convocatoria que comprende los nacimientos y adopciones producidos entre el 1 de enero de 2025 y el 22 de mayo de 2026, con un plazo común de solicitudes y una resolución conjunta tras comprobar los requisitos. El procedimiento sigue en tramitación y todavía está abierto el plazo de alegaciones", ha sostenido.

En este sentido, los servicios técnicos municipales han dado el visto bueno a 3.253 de los 4.400 expedientes presentados en el registro del Consistorio en tiempo y forma. "La elevada demanda permitirá ejecutar el cien por cien de los 1,7 millones mediante un reparto proporcional entre todas las solicitudes que cumplan los requisitos. Ninguna quedará fuera por agotamiento del presupuesto", ha explicado Blanca Gastalver.

Así, la delegada ha subrayado que "confundir un procedimiento en tramitación con una ayuda que no se va a ejecutar es trasladar una imagen falsa a los sevillanos". "Hay presupuesto, hay una convocatoria en marcha y hay un compromiso firme de destinar íntegramente estos recursos al apoyo a la natalidad y a las familias", ha concluido.