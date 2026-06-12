El Ayuntamiento de Sevilla deja en el aire los toldos en la Constitución: "no sé si van a estar para este verano"

Archivo - Imágen de archuvo de la avenida de la Constitución de Sevilla tras la retirada de los toldos. A 21 de octubre de 2025 - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno municipal de Sevilla, Juan Bueno, ha dejado en el aire la instalación de toldos en la Avenida de la Constitución para este verano, al encontrarse el proyecto a la espera de autorización por parte de la delegación de Patrimonio de la Junta de Andalucía. "No sé si va a haber toldos en la avenida este verano", ha afirmado.

Según ha explicado Bueno en una rueda de prensa este viernes tras la Junta de Gobierno Local, la decisión depende de la comisión de que dieran "luz verde" al proyecto presentado, procederán a realizar una prueba con una muestra del toldo para que los ciudadanos "vean como queda estéticamente". "El Gobierno municipal hace todo lo que puede, pero los tiempos no dependen de nosotros", ha justificado.

Asimismo, el portavoz municipal ha expresado que "espera que se esté trabajando" en la fabricación de los toldos para no "perder tiempo" ante un visto bueno de la comisión, aunque hubiese que modificar el proyecto si esta lo considerase oportuno. En caso de el proyecto requiera modificaciones, ha sostenido que no serían cambios sustanciales porque "los toldos son toldos y las diferencias no deben ser muy apabullantes".

Por otro lado, ha defendido que la instalación de estos toldos ha sido iniciativa del actual equipo de gobierno, tras su instalación el 22 de agosto del pasado año por vez primera en esta vía, y ha mantenido que esperan la decisión de Patrimonio para poder transmitir información "rigurosa".

En cuanto a los toldos del Puente de San Telmo, Bueno ha asegurado que "se acabarán poniendo", a pesar de haber encontrado problemas en el proyecto, iniciado el pasado mes de enero. "Los puentes de San Telmo y los Remedios tendrán todos, aunque nos gustaría que fuera más rápido".