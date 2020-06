El Ayuntamiento de Sevilla descarta de momento un "pacto" con los padres del menor muerto en un recinto municipal

SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Patrimonio Municipal del Ayuntamiento de Sevilla, María del Carmen Fuentes, ha manifestado este viernes que por el momento "no procede" alcanzar "pactos o acuerdos de naturaleza económica" con los padres del menor de 17 años fallecido el pasado 9 de febrero al caer sobre él una sección de muro en el cortijo de la Hacienda El Rosario, enclavado en Torreblanca y de propiedad municipal, dado que todavía sigue adelante la investigación policial y judicial del caso.

Durante la comisión de control y fiscalización al Gobierno municipal celebrada este viernes por el Ayuntamiento hispalense, el concejal del PP Rafael Belmonte ha solicitado información en cuanto al mencionado accidente y si tras el mismo han sido adoptadas medidas, entre otros aspectos.

Ante ello, la concejal de Patrimonio Municipal e Histórico y Artístico ha recordado las diligencias previas incoadas por el Juzgado de Instrucción número siete en torno a esta muerte. En el marco de tales diligencias, recordémoslo, la representación de los padres y la Fiscalía han solicitado que los tres menores supuestamente presentes en el citado enclave cuando cayó el muro sobre el joven fallecido declaren como investigados y no como testigos para "proteger sus derechos", según informaba a Europa Press el abogado de la familia, Joaquín Moeckel.

SI EMPUJARON O NO EL MURO

Al respecto, el abogado de los padres insistía en que para los mismos, la cuestión no reside en si los citados menores empujaron o no el muro que cayó sobre su hijo causándole la muerte, sino en los motivos por los cuales los menores accedieron libremente al cortijo pese al estado de deterioro del mismo, pues más allá de una cinta de precinto, en este recinto de propiedad municipal "no había ni un cartel de prohibido el paso" ni un "vallado perimetral".

La concejal de Patrimonio ha explicado que en el marco de la citada investigación, la Policía Nacional ha requerido información al Ayuntamiento en dos ocasiones, señalando que el abogado de los padres del menor fallecido "ha manifestado su deseo de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento con relación a las responsabilidades económicas que pudieran derivarse", si bien "en el marco de una investigación" aún en curso, "no procede pactos o acuerdos de naturaleza económica".

"Sólo cuando finalice la investigación o se dicte sentencia que acabe el proceso, se podrá plantear aquellas cuestiones de posibles responsabilidades, si los hechos son probados", ha manifestado la edil, razonando que "un acercamiento con carácter previo a la fijación de los hechos podría ser malinterpretado".

De otro lado, ha explicado que tras el siniestro, el recinto ha sido vallado de nuevo y han sido "revisados otros elementos de seguridad", pues tiempo atrás, "el inmueble estaba vallado, pero su cerramiento desapareció por actos vandálicos".