Ayuntamiento de Sevilla entrega las llaves de la promoción 'Entreolivos-Bellavista', con 125 viviendas protegidas

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este martes que el alcalde, José Luis Sanz, ha entregado las llaves de la promoción de Emvisesa 'Entreolivos-Bellavista', que cuenta con 125 viviendas protegidas, en lo que supone la segunda entrega tras las 218 VPO en régimen de alquiler en Huerta del Rosario.

Según ha informado el Consistorio en una nota, Sanz ha destacado que "Sevilla se ha convertido en la capital de la vivienda protegida en Andalucía, con 5.454 viviendas previstas en tan solo cuatro años. Pasamos de 4.600 VPO a 5.454, de las cuales 2.200 son de Emvisesa; ya hemos puesto 16 primeras piedras, entregado 346 viviendas, 1.290 están en construcción y 689 a punto de adjudicarse". Asimismo, ha subrayado que "el Ayuntamiento está realizando el mayor esfuerzo inversor en materia de vivienda protegida de los últimos 20 años, con una inversión de 150 millones de euros".

El alcalde ha definido la promoción de 'Entreolivos-Bellavista' como "un ejemplo del modelo que queremos para Sevilla: una ciudad que impulsa vivienda accesible, de calidad, en barrios vivos, bien conectados y con futuro". Añadió que "el acceso a la vivienda es uno de los grandes retos de nuestra sociedad y desde el Ayuntamiento lo estamos afrontando con hechos, apostando por vivienda pública en venta y en alquiler, fomentando la colaboración con otras administraciones y priorizando la eficiencia energética y la sostenibilidad".

Sanz ha resaltado también el impacto social y económico de estos proyectos, "que ayudan a revitalizar los barrios, generar empleo, recuperar población y fortalecer el tejido social de la ciudad". Finalmente, agradeció el trabajo de Emvisesa y de las empresas implicadas y felicitó a las familias: "Una vivienda no es solo una vivienda, es un hogar y un proyecto de vida que ahora empieza. Enhorabuena en nombre de toda la corporación municipal".