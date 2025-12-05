El Ayuntamiento de Sevilla "espera llegar a un acuerdo" para aprobar los presupuestos de 2026 "lo antes posible"

Archivo - Juan Bueno informa de los acuerdos de la junta de gobierno - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno municipal de Sevilla, Juan Bueno, ha asegurado este viernes que "están estudiando" las enmiendas presentadas por los grupos políticos de cara a "aprobar lo antes posible" los presupuesto para 2026. Ha señalado la intención de "poder llegar a un acuerdo con los grupos".

En declaraciones recogidas por Europa Press tras la Junta de Gobierno Local, Bueno ha indicado que el equipo está "abierto a hablar con todos". En esta línea, se ha mostrado "sorprendido" por la decisión del PSOE de presentar una enmienda a la totalidad. "No tenemos ningún inconveniente en establecer relaciones con el partido socialista", ha afirmado.

Bueno ha respondido así al anuncio del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, de presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos municipales para 2026 elaborado por el Gobierno local. Muñoz ha justificado la decisión en la "deficiente gestión" del Ayuntamiento, que ha derivado en un "deterioro de los servicios públicos, el abandono de los barrios y el caos entorno a la movilidad y al conjunto de obras.

En paralelo, Bueno ha indicado se "están estudiando" las enmiendas presentadas por Vox. Asimismo, ha asegurado que aunque la intención es celebrar el Pleno antes de final de año, las cuentas no "van a llegar al 1 de enero" tal y como "quisiera" el Consistorio. "Estamos empeñados que sea lo antes posible", ha afirmado.

El grupo municipal Vox registraba a final de noviembre las enmiendas al proyecto de Presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla para 2026. Entre las peticiones ha pedido mayores inversiones para los parques empresariales de la ciudad, así como los mercados de abastos y las políticas de ayuda a la maternidad. Asimismo, ha demandado eliminar las partidas destinadas a cooperación al desarrollo, así como las destinadas a igualdad de género y cambio climático.

PP y Vox alcanzaron un acuerdo para aprobar los presupuestos de 2025. Este pacto recogía un estudio de viabilidad del soterramiento de la Ronda Urbana Norte y la reactivación del proyecto de la SE-35, el cierre del Centro de Alta Tolerancia, la creación de la Oficina de Apoyo a la Natalidad, la bajada progresiva de impuestos como el IBI y la construcción de 500 viviendas nuevas, entre oferta privada y protegida, en el Distrito Portuario.

"SE HARÁ UN PLANTEAMIENTO PARA LA TASA DE BASURA"

Sobre la aprobación de la tasa de basuras, el portavoz ha señalado que se está "haciendo un esfuerzo" para "acercar la tasa a lo que realmente se pretende". "Nos gustaría que fuera directamente a los que menos reciclan", ha afirmado.

En esta línea, Bueno ha indicado que se "hará un planteamiento" para los grupos políticos de cara a intentar conseguir un acuerdo. El Gobierno municipal anunció a mediados de octubre la retirada de la tasa de las Ordenanzas Municipales para 2026 de cara "a buscar un nuevo acuerdo".

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla rechazaba en enero la propuesta de la ordenanza para la nueva tasa con los votos en contra toda la oposición, que son el PSOE, Vox y Podemos-IU.

La medida no surge de la iniciativa municipal, sino que responde a la obligada aplicación de la ley estatal 7/2022 del Gobierno central del socialista Pedro Sánchez, fruto a su vez de una directiva de la Comunidad Europea.