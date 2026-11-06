El Ayuntamiento de Sevilla estudia acciones judiciales contra el Gobierno por su inacción ante la acampada de Las Setas

Archivo - Imagen de archivo de la acampada instalada en las Setas de Sevilla en solidaridad con el desahucio de Maricarmen. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla ha asegurado que el Ayuntamiento "está estudiando" posibles acciones judiciales contra la delegada del Gobierno en Andalucía y el subdelegado en la provincia si se mantiene la acampada por la vivienda ubicada en la Plaza de la Encarnación de las Setas.

En una atención a medios, el primer edil ha explicado que los servicios jurídicos de la corporación analizan las posibles vías legales a emprender directamente contra los máximos representantes del Ejecutivo central en la comunidad y la provincia. "Son ya 35 días causando molestias a los comerciantes, a los hosteleros y a los vecinos", ha indicado.

Asimismo, ha considerado "insostenible" la prolongación de la protesta --que acumula entre 34 y 35 días-- por los "daños económicos" que está provocando en los comercios y establecimientos hosteleros del entorno, así como por las molestias vecinales y la parálisis de los servicios de limpieza y jardinería. "Que la hagan por teletrabajo y dejen instalar las luces de navidad", ha criticado.

De esta manera, ha afeado a la administración central ante la "falta de respuesta" a los requerimientos de desalojo presentados por el Consistorio vía carta. "Yo ya le mandé una carta, ahora han salido comerciantes y hosteleros. Hago un llamamiento a la responsabilidad", ha reclamado Sanz.

En este sentido, la portavocía municipal ha enmarcado la continuidad de la protesta en un uso político ante la cita electoral del 29 de noviembre y ha exigido cortar la situación "cuanto antes" para "evitar males mayores al tejido económico local y garantizar el desarrollo de la programación de Navidad", que ha afirmado "se verá retrasada".