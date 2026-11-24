Archivo - Apartamento turístico en el centro de Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha dejado sin efecto la licencia para apartamentos turísticos de tres edificios del centro de la capital, a la vez que ha concedido la Calificación Ambiental a otro ubicado en la Avenida Miraflores.

Según ha recogido el orden del día de la Comisión Ejecutiva de Urbanismo de este martes consultada por Europa Press, se han dejado sin efecto las declaraciones responsables para los apartamentos turísticos de las calles Muro de los Navarros, 53; Plaza del Museo, 7; y calle Pozo, 18.

Concretamente, el AT cancelado en Muro de los Navarros corresponde a un local ubicado en la plata baja de la puerta 1, mientras que el de la Plaza del Museo llevaba tramitándose desde 2022.

En este contexto, al dejar sin efecto la declaración responsable, estos inmuebles pierden automáticamente del título habilitante para ejercer la actividad, obligando al cese inmediato del alquiler turístico al pasar a considerarse clandestino si continúa operando.

Asimismo, se ha concedido la Calificación Ambiental para desarrollar la actividad de Apartamentos Turísticos en el número 24 de la Avenida Miraflores.

En contexto, el Ayuntamiento aprobó en octubre de 2024 la limitación de las viviendas de uso turístico (VUT) a un máximo del diez por ciento sobre el total en cada uno de los 108 barrios de la ciudad, una medida sacada adelante con el apoyo del Grupo municipal de Vox y con la que el Gobierno local pretendía "frenar en seco" las licencias para pisos de esta naturaleza en zonas "saturadas" como el casco histórico o Triana.

Igualmente, el Gobierno municipal, anunció la puesta en marcha de una serie de medidas en aras de incrementar el control y la reducción de viviendas de uso turístico. La primera de ellas, la solicitud a la Junta de Andalucía para la descalificación de 715 viviendas de uso turístico inscritas con posterioridad a marzo de 2022 que no se ajustaban a la modificación 44 del PGOU, así como un sistema para detectar viviendas de uso turístico ilegales a través del cruce de datos de inspección con la Consejería de Turismo y aplicar también la disciplina urbanística en colaboración con la Junta.

Otra de las medidas son la apertura de un canal de denuncias con el Colegio de Administradores de Fincas y la puesta en marcha de un Plan de Inspección con Policía Local y Adscrita sobre viviendas turísticas ilegales.

Por otro lado, la Gerencia de Urbanismo ha impuesto un total de ocho multas coercitivas que suman 6.400 euros --cuatro de 600 euros y cuatro de 1.000 euros-- por incumplimientos en veladores y disciplina urbanística, además de dictar tres órdenes de retirada inmediata de terrazas sin sanción económica.