El Ayuntamiento de Sevilla impulsa un nuevo plan de asfaltado en el Tiro de Línea con una inversión de 157.000 euros

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a vecinos del Tiro de Línea - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente (GUMA), pondrá en marcha un nuevo plan de reasfaltado en el barrio del Tiro de Línea, en el Distrito Sur, que supondrá la "renovación de una superficie total" de 4.215 metros cuadrados y una inversión municipal superior a los 157.000 euros, que renovará el asfalto de las calles Lora del Río, Nuestro Padre Jesús Cautivo, Écija y Sierra de la Grana.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado que las vías de este barrio "no habían sido pavimentadas en años", además que con esta inversión superan "los 150 kilómetros lineales de calles y avenidas asfaltadas en Sevilla durante los últimos tres años.

Durante los trabajos de reasfaltado, se procederá al corte total de las calles Nuestro Padre Jesús Cautivo y Lora del Río entre los días 4 y 10 de junio, en horario de 8,00 a 20,00 horas, conforme avance la obra.

Para minimizar las afecciones al tráfico y garantizar la movilidad de los residentes, se ha diseñado un plan alternativo que contempla que las calles Écija, Marchena, Estepa, Puebla de las Mujeres, Riscos Altos y Doña Clarines queden configuradas como "fondo de saco", permitiéndose únicamente el acceso a residentes.

Asimismo, se garantizará el acceso a las calles Carmona, Utrera y Morón desde Lora del Río mientras el desarrollo de los trabajos lo permita y se ha establecido un itinerario alternativo para el tráfico general a través de las calles Sierra de Gata, Alfonso Lasso de la Vega y Almirante Topete.