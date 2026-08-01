El Ayuntamiento de Sevilla impulsa la renovación de la pista deportiva de la Plaza Poeta Miguel Hernández en el Cerro

Imagen de los trabajos de rehabilitación - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Cerro-Amate, iniciará en las próximas semanas las obras de remodelación integral de la pista deportiva de la Plaza Poeta Miguel Hernández, en el Cerro del Águila, una actuación que supondrá una inversión de 50.000 euros y contará con un plazo de ejecución de un mes.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la actuación permitirá rehabilitar por completo una instalación deportiva mediante el fresado y acondicionamiento del pavimento, la reparación de socavones, el sellado de fisuras y grietas, la instalación de un nuevo pavimento deportivo antideslizante, el pintado y señalización reglamentaria de la pista, así como la colocación de nuevas porterías y redes de protección.

En este sentido, el delegado del distrito Cerro-Amate, José Lugo, ha explicado que "no se trata únicamente de renovar una pista deportiva, sino de ofrecer a nuestros jóvenes un espacio seguro, moderno y de calidad donde practicar deporte, convivir y adquirir hábitos de vida saludables". "Queremos que sea un espacio vivo, seguro y lleno de actividad durante todo el año", ha señalado.

En contexto, la administración local ha tenido varias actuaciones en esta plaza desde 2023, tales como la creación del primer parque infantil inclusivo del entorno, la instalación de un vallado perimetral para reforzar la seguridad, la renovación del césped artificial de la zona infantil, la adaptación de las papeleras a la altura de los más pequeños a petición de los alumnos del CEIP Ruiz Elías, la sustitución de bancos deteriorados, la mejora del mobiliario urbano y los continuos trabajos de mantenimiento y reparación de la fuente ornamental frente a los reiterados actos vandálicos sufridos.