El Ayuntamiento de Sevilla inicia la renovación integral del Mercado de Feria con más de 900.000 euros de inversión

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha las obras de renovación integral del Mercado de la calle Feria, una actuación "clave" que supondrá una inversión de más de 900.000 euros. La intervención permitirá solucionar problemas estructurales, mejorar la eficiencia energética y garantizar la accesibilidad de este espacio emblemático, "muy demandada desde hace años por comerciantes y vecinos".

La intervención contempla la modernización del sistema de climatización y ventilación en las cuatro cuartelas --las zonas en que se divide el interior del mercado-- con el fin de optimizar la eficiencia energética. Además, se incorporará un núcleo de aseos accesibles y se sustituirá el lucernario por otro de aluminio anodizado con vidrio de baja emisividad, que mejorará la estanqueidad, la eficiencia térmica y la seguridad estructural del edificio, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

En el exterior, el callejón entre cuartelas será renovado con solera armada y adoquinado de granito de Gerena, mientras que las fachadas se sanearán y pintarán con pintura al silicato para dotarlas de mayor durabilidad. En el interior se mejorarán paredes, techos y carpintería con materiales como ladrillo hueco doble, yeso laminado y madera lacada, siempre respetando el carácter original del edificio.

El proyecto también incluye la limpieza y reparación de las cubiertas, sustituyendo los listones de madera de pino y reforzando las fijaciones. Todo ello permitirá conservar la imagen y volumen del edificio, al tiempo que lo convierte en un mercado moderno, accesible y eficiente tanto para comerciantes como para vecinos y visitantes.

El delegado de Consumo, José Lugo, ha indicado que "el objetivo es mejorar la accesibilidad, la eficiencia energética y recuperar el esplendor de este histórico espacio, considerado el alma de un barrio con gran historia y personalidad, adaptándolo a las necesidades actuales sin perder su carácter patrimonial".

Las obras tendrán una duración estimada hasta marzo de 2026. No obstante, los trabajos se detendrán durante los meses de noviembre y diciembre de este año para facilitar el normal desarrollo de la campaña de Navidad en el mercado, retomándose posteriormente el calendario previsto de ejecución.

Con esta intervención, el Mercado de Feria da un paso decisivo hacia su recuperación integral, cumpliendo una histórica reivindicación del barrio y consolidándose como uno de los espacios de referencia de la ciudad.