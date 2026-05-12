El Ayuntamiento de Sevilla inicia segunda fase de obras del Parque Manuel Garrido y construye una nueva pista deportiva

Labores de construcción y remodelación de las pistas deportivas del Parque Manuel Garrido, en el barrio hispalense de La Barzola. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado la segunda fase de las obras de remodelación del Parque Manuel Garrido, en el barrio de La Barzola de el Distrito Macarena.

Esta nueva actuación, que se ejecuta a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, cuenta con una inversión de 77.500 euros y se centra en la mejora de la zona polideportiva del parque, con la remodelación completa de la pista, la sustitución de las canastas, la recuperación de las porterías retiradas durante la pandemia y la instalación de redes protectoras perimetrales para mejorar la seguridad y el uso deportivo de este espacio, según ha emitido el Consistorio hispalense en una nota.

En concreto, los trabajos se desarrollan tras la finalización de la primera fase de intervención, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, que ha permitido renovar el cerramiento perimetral, construir un nuevo muro, mejorar los accesos peatonales y de servicio, reubicar el parque canino, adecentar y reorganizar las zonas ajardinadas, mejorar fuentes y mobiliario accesible e incorporar nuevas zonas verdes con sistema de riego por goteo.

Con esta segunda fase, la inversión acumulada en el Parque Manuel Garrido supera los 227.500 euros, sumando los más de 150.000 euros de la primera actuación y los 77.500 euros destinados ahora a la pista deportiva.