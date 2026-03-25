El Ayuntamiento de Sevilla iniciará el 6 de abril la renovación de la calle Trajano con una inversión de 2,4 millones

Archivo - Fachada principal del Ayuntamiento hispalense. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo y consejero de Emasesa, Juan De la Rosa, ha anunciado el inicio el próximo lunes 6 de abril de las obras de renovación integral de la calle Trajano, en el Casco Antiguo de Sevilla, una actuación estratégica que "permitirá modernizar infraestructuras, mejorar la accesibilidad y reforzar la sostenibilidad de la ciudad".

Con una inversión de 2.415.446,79 euros y un plazo de ejecución de 51 semanas que se harán en diferentes fases, el proyecto supondrá una transformación completa de esta vía, tanto en el subsuelo como en superficie. Según ha explicado en una nota De la Rosa, "se trata de una intervención necesaria que comenzará el día 6 y que se desarrollará de manera faseada, para garantizar el desarrollo de los trabajos minimizando las molestias a vecinos, comercios y visitantes".

El delegado ha subrayado que con este proyecto "se está renovando infraestructuras hidráulicas que en muchos casos datan de los años 60, mejorando su capacidad y preparándonos para el futuro". "Esta obra refuerza la defensa hidráulica de la ciudad, algo fundamental ante episodios de lluvias intensas y los nuevos escenarios climáticos", ha subrayado, haciendo hincapié en que la necesidad de que la ciudad este preparada para afrontar las futuras borrascas.

El proyecto incluye la sustitución completa de las redes de abastecimiento y saneamiento, la implantación de una red de baldeo y una reurbanización integral del espacio público. El proyecto contempla la sustitución completa de las redes de abastecimiento y saneamiento, que presentan problemas de capacidad y conservación.

La nueva red de abastecimiento discurrirá por ambos acerados, con tuberías de 150 y 100 milímetros de diámetro, mientras que la red de saneamiento pasará a ser unitaria y centrada en la calzada, incluyendo un colector de 1.000 milímetros de diámetro en el tramo de mayor capacidad hidráulica.

En superficie, la calle Trajano contará con pavimentación renovada, itinerarios peatonales accesibles y nuevos espacios para el arbolado. "Vamos a ganar en calidad urbana, con más árboles, sombra y confort, pero también en accesibilidad", ha destacado, explicando que se van a eliminar las barreras arquitectónicas porque "queremos una ciudad pensada para todas las personas, especialmente para quienes tienen movilidad reducida". "Sevilla debe seguir apostando por la integración", ha destacado De la Rosa.

La intervención incorpora también la instalación de una red de baldeo, que permitirá mejorar las labores de limpieza y mantenimiento del espacio público, así como una reurbanización completa del tramo comprendido entre la Alameda de Hércules y la Plaza del Duque de la Victoria.

El nuevo diseño ofrecerá a la vía una pavimentación renovada, itinerarios peatonales accesibles y nuevos alcorques para la plantación de arbolado, reforzando el carácter peatonal y la calidad ambiental del entorno. Asimismo, la intervención contribuirá a mejorar la imagen del entorno, ha señalado De la Rosa, al tiempo que ha celebrado que "recuperaremos la identidad urbana de la calle conforme al libro de estilo, cuidando el diseño y la coherencia del espacio público".

OBRAS EN FASES PARA REDUCIR EL IMPACTO

Las obras se desarrollarán en fases, con el objetivo de ordenar los trabajos y minimizar las afecciones a la movilidad, a la actividad comercial y a la vida vecinal. La primera fase, prevista entre el 6 de abril de 2026 y el 4 de febrero de 2027, abarcará el tramo comprendido entre la Alameda de Hércules y la calle Aponte. Esta fase se dividirá, a su vez, en dos subfases, de manera que se mantenga el paso por la calle San Miguel hasta la llegada de los trabajos a ese punto, momento en el que se producirá el corte de paso a partir del 15 de junio de 2026.

La segunda fase, entre el 4 de febrero y el 29 de marzo de 2027, se desarrollará desde la calle Aponte hasta la Plaza del Duque de la Victoria, completando así la renovación integral de toda la vía. "Planificamos las obras para causar las menores molestias posibles, manteniendo accesos y reorganizando la movilidad en cada momento", ha señalado.

El delegado ha insistido en la importancia del diálogo, destacando que "desde el inicio hemos mantenido reuniones con vecinos y comerciantes, y vamos a seguir escuchando y atendiendo sus demandas durante toda la obra. Existe un canal abierto de comunicación permanente". Además, ha destacado la buena acogida del proyecto, asegurando que "los vecinos están muy satisfechos con que estas obras se lleven a cabo, porque saben que suponen una mejora real para el barrio".

Entre las medidas previstas se facilitarán alternativas de movilidad y se estudiarán soluciones como la habilitación de aparcamientos para mitigar el impacto de las obras. Del mismo modo, De la Rosa ha apuntado que "las obras han sido coordinadas con el cine Cervantes y su programación para no afectar, de igual modo, a su salida de emergencia".

La actuación se realizará de manera coordinada garantizar el funcionamiento de la ciudad. Se adaptará la circulación, incluido el cambio de sentido de la calle Amor de Dios, y se mantendrán servicios esenciales como limpieza y transporte público.

En cuanto a los servicios municipales, Emasesa ha coordinado la actuación con Lipasam, que ha definido los puntos de acopio para la recogida de residuos, garantizando la prestación del servicio durante todas las fases de la obra. Por su parte, Tussam mantendrá el dispositivo especial previsto para la Semana Santa, sin entrada de autobuses hacia la Plaza del Duque, pese al cambio de sentido de la calle Amor de Dios.

Las afecciones al tráfico rodado y peatonal se irán comunicando de forma progresiva conforme avance la obra, con información actualizada a vecinos, comercios y personas usuarias de la vía, y con el objetivo de reducir al máximo las molestias durante la ejecución de los trabajos.

Con motivo del inicio de las obras, Emasesa convocó el pasado martes una reunión informativa con vecinos para explicar el calendario, las fases y las afecciones. "Queremos que la ciudadanía esté informada en todo momento. Vamos a comunicar cada avance de forma clara y transparente", ha concluido De la Rosa.

Esta actuación se enmarca en la estrategia de renovación de infraestructuras en el Casco Antiguo, sumándose a intervenciones ya realizadas en calles como Santa Ángela de la Cruz, Dueñas o Teodosio, con el objetivo de construir "una Sevilla más resiliente, accesible y sostenible".

Por otro lado, de la Rosa ha criticado la postura del PSOE, señalando que "la verdadera reprogramación de la obra a la que alude el partido socialista es en realidad no hacer la obra, dejadez a la que han acostumbrado durante sus ocho años de gobierno a la ciudad". Asimismo, ha recordado que "no estaban acostumbrados a ejecutar este tipo de actuaciones porque directamente no las hacían, mientras que este gobierno sí está comprometido con hacerlas realidad y mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de Sevilla, programando actuaciones fundamentales para sacar del abandono y la parálisis de décadas a la ciudad".