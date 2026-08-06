El Ayuntamiento de Sevilla invierte 4 millones de euros para la modernización de Fibes

Archivo - Vista general del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), donde ha comprobado el avance de las obras de renovación integral del pavimento de los pabellones 1 y 3, una actuación valorada en 800.000 euros, que permitirá homogeneizar la calidad de los espacios expositivos y continuar el proceso de modernización de unas instalaciones estratégicas para la ciudad.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la intervención comprenderá la renovación integral de 14.400 metros cuadrados de pavimento técnico continuo, correspondientes a 7.200 metros cuadrados en cada uno de los pabellones, en línea a la actuación ejecutada en el pabellón 2 durante 2024, para unificar los estándares de calidad comercial de todo el recinto.

Entre las inversiones ejecutadas durante 2025 y las previstas para 2026, el Ayuntamiento de Sevilla ha impulsado una movilización de recursos de 3.999.551 euros, destinada a renovar infraestructuras esenciales, mejorar la seguridad, incrementar la eficiencia energética, adaptar el recinto a las nuevas exigencias.

Durante una visita, el alcalde, José Luis Sanz, ha destacado que Fibes "llevaba demasiados años sin las inversiones que necesitaba un recinto de estas características". "Estamos recuperando un equipamiento estratégico para Sevilla y preparándolo para competir con los mejores palacios de congresos de Europa", ha añadido.

Asimismo, el primer edil ha sostenido que el objetivo es "convertir Fibes en el gran Palacio de Exposiciones y Congresos de referencia del sur de Europa", de manera que cada actuación mejore la calidad de las instalaciones, incremente la seguridad, modernice los servicios y refuerce la capacidad de Sevilla para atraer grandes congresos, ferias y eventos internacionales "que generan riqueza, empleo y oportunidades para miles de sevillanos".

ORIGEN DE INVERSIONES EN 2025

De la misma manera, el alcalde, ha celebrado que este proceso de transformación comenzó durante 2025, con motivo de la preparación de la Cumbre de Naciones Unidas celebrada en Sevilla entre el 30 de junio y el 3 de julio. Durante ese ejercicio se ejecutaron inversiones por valor de 1.057.019 euros, financiadas íntegramente mediante aportaciones municipales.

Entre las principales actuaciones realizadas destacan la optimización de la infraestructura eléctrica mediante blindos, con una inversión de 570.952 euros; la renovación de dos ascensores de Fibes 1, por 201.300 euros; la actualización del sistema de megafonía de Fibes 2, con 93.373 euros; la instalación de nuevos sistemas de anclajes técnicos y seguridad, por 78.718 euros; la mejora de la accesibilidad mediante nuevas rampas en el pabellón 1, con 35.038 euros.

Así como la ampliación del sistema de megafonía de Fibes 2, por 27.672 euros; el refuerzo del revestimiento de la cúpula de Fibes 1, con 24.725 euros; la actualización del sistema de megafonía de Fibes 1, por 14.844 euros; la dotación de nueva infraestructura técnica para el centro de proceso de datos, con 7.599 euros, y la optimización de la climatización de este espacio, con una inversión adicional de 2.795 euros.

Al hilo, se ha sumado el ambicioso Plan de Inversiones de 2026, que moviliza 2.942.531 euros (sin IVA) para continuar la modernización integral del recinto. Además de la renovación del pavimento de los pabellones 1 y 3, ha contemplado la instalación de nuevas puertas automáticas en los tres pabellones de Fibes 1, con una inversión de 320.040 euros.

Igualmente, la sustitución de las actuales cortinas de aire por equipos de alta eficiencia energética, con 180.000 euros; la renovación del suelo técnico del escenario del Auditorio Principal de Fibes 2, con 65.000 euros; la reimpermeabilización integral de las cubiertas de Fibes 2, con una inversión de 1.200.000 euros, y la implantación de un moderno sistema inteligente de videovigilancia y control de aforos en todo el recinto, adjudicado por 377.491,93 euros.

Así, el alcalde Sanz ha subrayado que todas estas actuaciones responden a una "estrategia de largo recorrido" que permitirá incrementar la competitividad del pabellón y mejorar la experiencia de organizadores, expositores y visitantes. "Invertir en Fibes es invertir en el futuro económico de Sevilla", ha justificado, a la vez que ha defendido que el turismo de congresos es uno de los segmentos que "mayor riqueza" genera para la ciudad y disponer de unas instalaciones modernas y competitivas resulta "imprescindible" para "seguir captando grandes eventos internacionales y consolidar el liderazgo de Sevilla como destino MICE.