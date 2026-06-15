Ayuntamiento de Sevilla licita este martes la pasarela de Altadis y anuncia inauguración de la Casa Cernuda en diciembre

Imagen de la casa donde residió el poeta Luis Cernuda en la calle Aire de Sevilla. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que el Consistorio aprobará este martes, 16 de junio, la licencia para comenzar las obras de la conocida como pasarela Altadis, una pasarela peatonal que unirá el complejo VERA Sevilla con el Paseo de las Delicias, misma vez que ha destacado que la inauguración de la Casa Cernuda tendrá lugar este próximo mes de diciembre.

Durante su intervención en los 'Encuentros Ser Radio Sevilla', Sanz ha insistido en que el próximo día 16 de diciembre se abrirá al público la Casa Cernuda y ha subrayado su "papel clave" en este año de conmemoración del Centenario de la Generación del 27. En este marco, se anunciará también un "importantísimo" proyecto relacionado con esta conmemoración.

Todo ello, cabe mencionar, tras las obras de rehabilitación llevadas a cabo en este espacio, que tenían previsto la realización de diversos trabajos sobre el mural y la modificación de la instalación eléctrica y de iluminación.

A principios de año, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, señalaba que el proyecto del nuevo espacio museístico de la Casa Cernuda "iba a estar listo en el primer trimestre del año".

PASARELA TORNEO - CANAL DE LOS DESCUBRIMIENTOS

El primer edil se ha referido también a la pasarela que tiene previsto unir de forma peatonal la calle Torneo, a la altura de la calle Narciso Bonaplata, con el Canal de los Descubrimientos, y ha asegurado que, si bien sigue estando presente, se trata de un proyecto "a largo plazo".

Sobre esta última, ha informado de que su propósito es "otorgar mayor permeabilidad a la Isla de la Cartuja" y otorgar a la zona norte del Casco Histórico acceso a los Jardines del Guadalquivir.

FUTURO DEL EDIFICIO COLISEO

Al hilo y en relación con el futuro del Edificio Coliseo, el primer edil ha esgrimido que tratará de mantener un encuentro con la Junta de Andalucía para negociar su posible cesión o compra.

"Hay edificios que, creo, no tiene ningún sentido que sigan teniendo un uso administrativo. Creo que el Edificio Coliseo es uno de los ejemplos más claros. (...) De momento, lo que voy a solicitar a la Junta es que quiero sentarme con ellos para negociar una posible cesión o compra para convertir el edificio en un gran centro cultural en pleno centro de Sevilla", ha apostillado.