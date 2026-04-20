El Ayuntamiento de Sevilla licita los trabajos previos del proyecto de recuperación del Jardín Americano

Bueno y De la Rosa informan de los asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Junta de Gobierno Local, ha aprobado este lunes el gasto y los pliegos para licitar, mediante procedimiento abierto simplificado, el servicio de redacción del proyecto para la rehabilitación y recuperación del Jardín Americano, ligado a la Exposición Universal de Sevilla de 1992. El contrato sale a licitación por 43.560 euros y tendrá un plazo de ejecución de seis meses.

Así lo ha expresado el portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, en una rueda de prensa celebrada en el Consistorio para informar de los asuntos abordados en esa Junta de Gobierno. "Lo que se pone en marcha ahora no es todavía la obra, sino el trabajo técnico previo imprescindible para definir con detalle cómo debe abordarse esa recuperación integral".

En este sentido, la asistencia técnica incluirá, en primer lugar, una memoria histórica para recuperar el diseño original del jardín, su distribución, sus espacios y las especies vegetales con las que fue concebido. A partir de ahí, se elaborará también un diagnóstico detallado del estado actual del recinto, comparando su configuración original con la situación en la que se encuentra en estos momentos.

Después, se redactará un anteproyecto con propuestas de actuación y, finalmente, el proyecto de ejecución que concrete las obras necesarias, tal como ha apuntado Bueno.

Ese trabajo deberá abordar de manera específica aspectos muy relevantes del jardín, como la propuesta de actuación sobre las láminas de agua, la revisión del sistema de riego, la rehabilitación de caminos y zonas pavimentadas, el análisis del cerramiento, las pérgolas y otros elementos metálicos, el diseño de la nueva cartelería, el jardín vertical y el umbráculo, una de las piezas más características de este espacio.

NUEVO CONTRATO DE TELECOMUNICACIONES

En relación con Hispalnet, que da cobertura al Ayuntamiento, sus organismos autónomos, y las empresas municipales, el Ayuntamiento ha informado del nuevo contrato de telecomunicaciones, que cuenta con un presupuesto de cerca de 18 millones de euros a 5 años. Al respecto, la Junta de Gobierno Local de este lunes ha aprobado dos importantes lotes, el 3 y el 4, que junto al 2, aprobado a finales de marzo, suponen una inversión de cerca de 9,5 millones de euros que vienen a garantizar el buen funcionamiento de la red de telecomunicaciones del Consistorio.

Otro asunto de relevancia aprobado en dicho órgano es el expediente para la realización de obras de mejoras en los parques empresariales de Sevilla, con una inversión de 362.656 euros, una inversión que se destinará a la repavimentación de calzadas en parques como el PICA, Calonge, El Pino o Store. Los parques empresariales tienen un índice de ocupación medio del 84,65%.

SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y CONTEO EN FIBES

Asimismo, se ha aprobado la adjudicación del contrato para la obra de implantación de los sistemas de videovigilancia y conteo de personas en Fibes I y II. Con un importe de 456.735,24 euros, adjudicado a Elecnor Servicios y Proyectos SAU, este contrato tiene por objeto cubrir la necesidad de mejorar y modernizar los sistemas de seguridad y control de aforos del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla

Por último, se ha aprobado la prórroga de dos contratos correspondientes a servicios educativos y edificios municipales por importe de 1.619.941 euros, de los cuales, la inmensa mayoría, más de 1,5 millones de euros (exactamente 1.539.942 euros) para centros educativos y el resto, 80.000 euros, para edificios municipales.

El primero de ellos, por un importe de 1.249.941 euros, es el servicio para la realización de los trabajos de conservación y mantenimiento de los colegios públicos y centros de Educación Permanente de los distritos del Casco Antiguo, Macarena, Nervión, Triana, Norte, San Pablo-Santa Justa y Los Remedios.

El segundo de ellos, por un importe de 370.001 es el correspondiente a la prórroga del servicio de de jardinería de los colegios, centros de Educación Permanente y edificios municipales.