El Ayuntamiento de Sevilla pasará de pagar casi un millón a ingresar más de 2,2 con el nuevo contrato para el Maratón

Corredores de la prueba deportiva al paso por la Plaza de Toros, en una foto de recurso - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Instituto Municipal de Deportes (IMD) del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado los pliegos para la contratación del nuevo servicio para la organización ejecutiva del Maratón Ciudad de Sevilla, una iniciativa que va a aportar importantes beneficios para la ciudad ya que va a permitir el crecimiento de la prueba en los próximos años, el incremento del número de participantes, además de aportar beneficios económicos a la ciudad, que pasará de aportar a la prueba cerca de un millón de euros en los últimos años a poder ingresar más de 2,2 millones de euros.

El Maratón de Sevilla, tal como ha señalado en una nota de prensa la delegada de Deportes, María Tena, "se ha convertido en una de las grandes pruebas de fondo español que cada año levanta mayor expectación entre los corredores nacionales e internacionales. El nuevo contrato va a permitir que la prueba siga creciendo en los próximos años, grandes ingresos para la ciudad, atender la alta demanda de participantes y consolidar este Maratón como uno de los mejores de España y Europa".

El contrato, como recoge el pliego, entrará en vigor en 2028, con una duración de cuatro años, prorrogable a otros tres, por lo que podría extenderse hasta 2034, prevé un crecimiento sostenido tanto el número de participantes como en los ingresos que recibirá el Ayuntamiento.

En este sentido, el Maratón de Sevilla se ha convertido, debido a su trazado, el más llano de Europa, su buena climatología, y atractivo recorrido por la ciudad, en una prueba muy demandada, "quedándose todos los años miles de corredores sin plaza para participar". El objetivo marcado es crecer cada año de manera lineal en 3.000 participantes, contando ya con 23.000 corredores en la edición de 2028 y llegando a los 41.000 en la de 2034.

DE PAGAR POR LA PRUEBA, A INGRESAR

Otra importante novedad es el cobro de un canon, que va a suponer que la prueba pase de costarle dinero al IMD, a suponerle unos ingresos de más de 2,2 millones de euros. Debido a la bajada de corredores que se produjo tras al Covid, el IMD acordó una aportación económica municipal que entre 2022 y 2027 va a suponer 919.000 euros.

Ahora, con el nuevo contrato, el IMD recibirá una inyección económica directa de 2.271.209 euros a lo largo de los posible siete años de vigencia del contrato, cuatro más tres de prórroga. Este canon se articula a través de un cobro del 10% sobre los ingresos de las inscripciones de los corredores, recibiendo el Ayuntamiento el primer año, en 2028, 186.948 euros, el segundo 226.949 euros, y así sucesivamente hasta llegar a los 479.164 euros.

El nuevo contrato supone un 'coste cero' para el Ayuntamiento, ya que, en caso de que se produjeran menos inscritos o pérdidas, el contratista asumiría las pérdidas.

GRANDES BENEFICIOS

El nuevo modelo de gestión va a suponer grandes beneficios para la ciudad porque, además del económico, se busca potenciar la mejora deportiva, basada en la obligatoriedad de contratación de atletas de élite.

Asimismo, se premia la aportación de marcas deportivas mundiales que mejoren la internalización del evento, se involucra más a la ciudad, con incrementos de actividades paralelas y de conocimiento por parte del ciudadano, se propone un crecimiento sostenible que llega a duplicar lo actual en siete años, se garantiza una presencia y calidad de TV en los cinco continentes, y al incrementarse el número de corredores, especialmente los extranjeros, el impacto económico en la ciudad se eleva a niveles impensables hace años.