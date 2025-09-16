El Ayuntamiento de Sevilla se personará en la causa sobre la parcela de Emvisesa que investiga la UCO

Archivo - Un agente de la Guardia Civil delante de su ordenador, en foto de recurso. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha anunciado este martes que el Ayuntamiento se personará en la causa de la parcela de Emvisesa que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil; ello, tras una denuncia por el proceso de enajenación mediante subasta pública de unos terrenos ubicados en Pino Montano, cuya venta se produjo hace ahora un año.

En declaraciones a los medios y cuestionado al respecto, el regidor ha señalado que desde el Gobierno municipal "y consultado a la asesoría jurídica y a algún despacho penalista", una vez que se levante el secreto de sumario, "que parece que no tardará mucho, se personará el Ayuntamiento".

"Es lo único que sabemos. No tenemos acceso todavía al sumario. En el momento en que se levante el secreto nos personaremos", ha añadido el alcalde. En este sentido, "cuando conozcamos algunos detalles más, podríamos hacer algunas valoraciones más", ha afirmado Sanz, quien este domingo, tras la Intermunicipal celebrada por el PP de Sevilla, mostraba "su respeto por las diligencias judiciales".

En ese acto político, Sanz recordaba que en los ocho años en los que el PSOE gobernó Sevilla capital "solo se construyeron 83 viviendas de protección oficial". "Quizás estaban más preocupados de otras cuestiones que de construir viviendas para los jóvenes que lo necesitaban", un mensaje en el que ha insistido este martes.

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla confirmaba días atrás que, tras revisar el expediente de la operación urbanística en Emvisesa, "este se ajusta en todo momento a la legalidad". El PP había pedido explicaciones tanto al PSOE municipal como a su portavoz, Antonio Muñoz, por la cesión de dicha parcela pública realizada en 2016.

En un comunicado, los socialistas entienden "que no hay nada irregular, puesto que ha sido el Gobierno del PP quien ha cerrado el expediente con la venta de la parcela hace un año, algo que no habría hecho de haber detectado alguna irregularidad".