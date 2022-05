El Ayuntamiento de Sevilla pide a empresarios "complicidad" en torno a la candidatura para acoger la Agencia Espacial

SEVILLA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha pedido este jueves a empresarios y profesionales "complicidad" en torno a la candidatura de Sevilla para albergar la sede de la Agencia Espacial Española, en el marco de la descentralización de organismos estatales que impulsa el Gobierno de España. "Tengo un objetivo que me obsesiona: hacer más visible este ecosistema aeroespacial. Sevilla es algo más que el sector turístico. Tenemos que hacer una apuesta por lo aeroespacial. Nos lo tenemos que creer".

Así se ha pronunciado Muñoz en la inauguración en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) de la Conferencia Espacial de Andalucía, parte de los proyectos en curso del Foro Espacio, impulsado por el Ayuntamiento hispalense y en el que el alcalde ha recabado "nuevos apoyos" para la candidatura, ha remarcado el Ayuntamiento en un comunicado.

En el acto, en el que ha participado el secretario general de Empresa, Innovación y Emprendimiento de la Junta de Andalucía, Pablo Cortés, el primer edil ha remarcado que las administraciones local y autonómica tienen en este plan "un claro objetivo común" ya que "sobran argumentos" para que Sevilla sea la sede de la Agencia Espacial. "Estamos haciendo lo que nos pedís: trabajar uña y carne. Uña y carne", ha subrayado Muñoz ante un auditorio eminentemente empresarial.

"Estoy convencido de que todos los aquí presentes compartimos que no hay ciudad mejor preparada, con más potencial, con más capacidad y con más ambición para ser la sede de este nuevo organismo", ha manifestado el regidor, una declaración de principios compartida por el representante autonómico, que ha señalado que "ninguna" otra ciudad tendría "más sentido" que Sevilla como sede del organismo estatal. "Esto no es chovinismo. Objetivamente, no hay ninguna otra ciudad" que reúna los requisitos para albergar la Agencia Espacial, ha abundado el primer edil.

El alcalde ha recordado que la ciudad ha sido "noticia" en los últimos meses por una agenda de eventos --de marcado carácter turístico-- que "da vértigo", pero ha destacado a renglón seguido la Conferencia Espacial de Andalucía y el reciente Foro 5G como "ejemplos" de los temas por los que Sevilla quiere ser también una "referencia", con Fibes como espacio donde "chequear los retos del siglo XXI".

"Éste es el proyecto que nos va a permitir dar el salto necesario en los próximos años en la industria del espacio y que será tractor de inversiones para la ciudad, de posicionamiento internacional y de dinamización del sector. Para ello, tenemos las ubicaciones elegidas, las adhesiones recabadas, el proyecto presentado y nuestro objetivo es elevar al próximo Pleno el inicio del expediente formal de la candidatura de Sevilla para dar el siguiente paso: lograr la unanimidad de todos los grupos políticos en torno a este gran proyecto de ciudad", ha abundado el alcalde hispalense.

Foro Espacio es una iniciativa del Ayuntamiento creada en 2018 que tiene como objetivo impulsar el sector aeroespacial andaluz atrayendo a expertos de ámbito internacional. Integrada actualmente por 50 entidades públicas y privadas, tiene también la finalidad de promocionar las actividades relacionadas con el espacio que llevan a cabo las principales empresas de la región. En Sevilla se encuentra el único parque científico y tecnológico que existe en Europa dedicado íntegramente a este sector, Aerópolis, un complejo industrial que reúne a 90 empresas.

En 2023, España albergará la primera agencia espacial propia, adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación. En este contexto, Sevilla aspira a convertirse en la sede. El alcalde se reunió el pasado mes de abril con la responsable de la cartera, Diana Morant, con el fin de solicitarle que sea el primero de los centros estatales descentralizados que quiere impulsar el Ejecutivo.