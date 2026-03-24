El Ayuntamiento de Sevilla planta 113 nuevos árboles en el Parque Cruz del Campo

Plantación de árboles en el Parque Cruz del Campo de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Arbolado, Parques y Jardines ha informado que está llevando a cabo la plantación de 113 nuevos árboles en el Parque Cruz del Campo, un espacio del Distrito San Pablo-Santa Justa.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, este parque, con una superficie de 70.000 metros cuadrados, cuenta ya con cerca de 950 árboles, además de una zona infantil de casi 5.000 metros cuadrados, dos pistas deportivas y un itinerario de un kilómetro destinado a la práctica de running. A ello se suma la conservación de un bosque de tipuanas de más de 10.000 metros cuadrados.

La nueva plantación se está realizando en los caminos interiores del parque, donde se incorporan ejemplares de brachychiton (Brachychiton rupestris y Brachychiton discolor), jacarandas (Jacarandas mimosifolia), catalpas (Catalpas Bignoideas), grevilleas (Grevillea robusta) o tabebuias (Tabebuia impetiginosa).

En total, 113 ejemplares que permitirán ampliar las zonas de sombra y mejorar el confort de los usuarios en sus recorridos diarios por este espacio verde.

Además, en el parque se han instalado mesas de picnic y se colocarán mimbres de brezo en las pérgolas, garantizando sombra mientras crecen las enredaderas previstas en el diseño.

En el conjunto de la ciudad, el Ayuntamiento prevé plantar cerca de 6.500 ejemplares, entre árboles y palmeras durante esta campaña municipal de plantación.