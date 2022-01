El Ayuntamiento de Sevilla prepara un nuevo Plan de la Bicicleta que Adelante Sevilla pide que sea "realista"

SEVILLA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social, el socialista Juan Manuel Flores, ha anunciado que el Ayuntamiento, a través de la Oficina de la Bicicleta, está "preparando" ya un nuevo Plan de la Bicicleta que dé continuidad al que ha estado vigente hasta 2020, una nueva planificación que el portavoz de Adelante Sevilla (IU-Podemos), Daniel González Rojas, ha pedido que sea "realista".

A preguntas de la confluencia de izquierda en la Comisión de Control y Fiscalización, Flores ha reconocido que el cumplimiento del Plan de la Bicicleta de Sevilla (2017-2020) no ha sido, desde el punto de vista formal, "estricto", pero sí ha remarcado que el Ayuntamiento ha desarrollado de manera "total o parcial" hasta 23 actuaciones, algunas de ellas no incluidas en el Plan pero que el Gobierno local las ha ejecutado al entender que "había que hacerlas", como la conexión de Padre Pío, San Jerónimo y Valderrozas-Alcosa, entre otras, máxime cuando la Junta de Andalucía "no ha podido cumplir" con los "compromisos" que adquirió con el Plan de la bicicleta Sevilla 2020, ha abundado Flores.

González Rojas ha recordado que, vía enmiendas, el Ayuntamiento "ha pintado" en los presupuestos anuales hasta medio millón de euros para mantenimiento de las vías ciclistas, pero ha destinado 164.000 euros a esta tarea, por lo que el portavoz de Adelante Sevilla le ha espetado al delegado de Hábitat Urbano "permítame que ponga en duda" que el mantenimiento sea "pioritario", como ha sostenido Juan Manuel Flores.

En este sentido, el concejal de IU ha instado al Gobierno municipal a ser "realista" a la hora de elaborar el nuevo plan y ha pedido que las próximas intervenciones en la red ciclistas no olviden una demanda que llevan esperando "años" los vecinos de la periferia y que se resume en la conexión de sus barrios con el Centro de la ciudad. "No le quepa duda de que la conexión de la periferia se cumplirá", ha confirmado el delegado municipal.