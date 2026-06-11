El Ayuntamiento de Sevilla prioriza preservar el ficus que obliga a sustituir el muro del CEIP Alfares en Triana

Archivo - Imagen de archivo de trabajos en ficus en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla acometerá a lo largo de este verano, la sustitución del muro del CEIP Alfares, en el barrio de Triana, afectado por el ficus existente junto al mismo y cuya conservación será "prioritaria".

Según han confirmado fuentes municipales consultadas por Europa Press, las Área de Educación y Parques y Jardines han analizado desde el pasado mes de noviembre la afección del cerramiento, habiendo decidido intervenirlo, garantizando "en todo momento" la conservación del árbol dentro del centro educativo.

Asimismo, debido a la complejidad de la intervención y al "objetivo prioritario" de preservar el árbol sin que sufra daños, la actuación requiere una coordinación técnica compleja entre los servicios de mantenimiento y Parques y Jardines, así como una planificación específica de los trabajos a ejecutar.

En esta línea, la administración local ha destacado que el actual contrato de mantenimiento ha permitido que esta actuación "no necesite proyecto independiente ni proceso de licitación", lo que permite "agilizar considerablemente" los plazos.

No obstante, ha señalado que la ejecución de las obras, previstas para este verano, dependerán de la disponibilidad y suministro de los materiales necesarios para una intervención de estas características.