El Ayuntamiento de Sevilla prorroga por un año más el aparcamiento en superficie de Plaza Armas

SEVILLA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo ha autorizado este miércoles la prórroga solicitada por la empresa gestora del aparcamiento en superficie para residentes que hay junto a Plaza Armas, en la calle Torneo. El Ayuntamiento prorroga por un año este uso, del 24 de mayo de este año al 23 de mayo de 2023.

Según han informado fuentes municipales a Europa Press, la Gerencia declaró "válido" en abril de 2019 el procedimiento de licitación por el que APK Gestión de Aparcamientos SA resultó adjudicataria de la explotación de la parcela calificada de dotacional como aparcamiento en superficie para residentes, con un canon anual de 201.013 euros (IVA excluido) y por plazo de un año. La autorización se formalizó en mayo de 2019.

En abril de este año, APK ha solicitado una prórroga de la citada autorización, para lo que "no hay inconveniente alguno de orden técnico para atender la solicitud", aclaran desde el Ayuntamiento. De hecho, según el pliego de cláusulas administrativas de la licitación, el plazo de la autorización fue de un año prorrogable anualmente con una duración máxima de cuatro años.

Al no haberse producido "variación en los criterios que sirvieron de base para autorizar la ocupación y teniendo en cuenta que no hay previsiones para la disponibilidad de dichos terrenos durante el próximo año, no hay inconveniente alguno para atender la solicitud", insisten en la Gerencia.