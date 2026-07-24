El Ayuntamiento de Sevilla realiza actuaciones de mantenimiento en la ría de la Plaza de España

Imagen de los trabajos de mantenimiento. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla está acometiendo actuaciones de reparación y mantenimiento en la ría de la Plaza de España tras detectar una fuga de agua durante las inspecciones periódicas que se realizan en este espacio monumental. La incidencia se localiza en un tramo próximo a la Torre Sur, dentro del ámbito de competencia municipal comprendido entre el paseo alto del Gran Peatón y la Avenida de Isabel la Católica. Para ejecutar los trabajos con garantías, se ha procedido al vaciado de la ría y ya se están llevando a cabo las labores de reparación.

Según ha señalado el Consistorio en una nota de prensa, la actuación forma parte del programa de conservación y mantenimiento que el Ayuntamiento desarrolla de manera continuada en uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Aprovechando el vaciado de la ría, los servicios municipales realizarán también la limpieza integral del vaso de agua, una intervención que se enmarca en las tareas periódicas de conservación de este espacio.

Así, con carácter previo al inicio de los trabajos, el Ayuntamiento ha procedido a la retirada y reubicación temporal de los peces y patos que habitan la ría. Esta medida se ha adoptado para garantizar su protección y bienestar durante la ejecución de la actuación.

Una vez finalicen las labores de reparación y mantenimiento y se restablezcan las condiciones habituales de la ría, los animales serán devueltos a su entorno