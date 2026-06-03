El Ayuntamiento de Sevilla realiza obras de mejora energética y tratamiento antivandalismo en 16 colegios

Archivo - Imagen de actuación en una lama de protección solar en un colegio de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Edificios Municipales, está renovando las lamas de protección solar de 16 centros educativos de la ciudad, una intervención destinada a mejorar la eficiencia energética y las condiciones térmicas de las aulas, a la vez que garantiza la seguridad del centro de cara a posibles accesos no autorizados, al incluir su diseño un tratamiento "antivadalismo".

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, las actuaciones cuentan con una inversión de 712.120 euros y se desarrollan en los CEIP Candelaria, Santa Clara, Hispalis, Ángel Ganivet, San José de Palmete, Valeriano Bécquer, Pino Flores, Isbilya, Paz y Amistad, Rico Cejudo, Almotamid, Andalucía, Virgen Macarena, Arias Montano, Pablo Ruíz Picasso y CEI Toribio de Velasco.

En este sentido, el objetivo de estos trabajos ya adjudicados es la colocación de elementos tipo lamas orientables en huecos de ventanas para permitir el "control solar", pudiendo llegar al "total oscurecimiento".

En esa línea, la delegada de Educación, Infancia y Juventud, Blanca Gastalver ha señalado que esta inversión procede del plan de enajenaciones del suelo municipal, un presupuesto que "por primera vez" se está destinando también a "actuaciones de mejora en colegios públicos de la ciudad".