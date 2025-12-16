El Ayuntamiento de Sevilla regularizará el uso de las viviendas turísticas inscritas antes de octubre de 2024

Archivo - Una turista pasea con su maleta por el Puente de San Telmo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla ha acordado este martes abrir el plazo para la regularización de las viviendas de uso turístico (VUT) inscritas antes de octubre de 2024 para cambiar su uso de residencial a terciario.

Para ello, el Consistorio ha tomado de referencia la entrada en vigor del acuerdo municipal de limitación de las VUT por barrios aprobada el 29 de octubre del pasado año, según fuentes municipales.

De esta forma, estas viviendas, que ya estaban inscritas y operativas, pueden legalizar el uso turístico mediante el cambio de uso exigido desde la aprobación de la modificación puntual nº 44 del PGOU, de 28 de abril de 2022. Esta modificación iguala la calificación de las VUT al resto de alojamientos para turistas, es decir, para uso terciario.

La normativa municipal establece desde octubre de 2024 un máximo del diez por ciento de viviendas turísticas sobre el total del parque residencial en cada uno de los 108 barrios de la ciudad. Desde esta fecha, no se pueden tramitar nuevas licencias en el casco antiguo y algunas zonas de Triana al superar ya dicho límite.

Según el registro de la Junta de Andalucía, en Sevilla capital hay 9.684 viviendas de uso turístico con licencia en vigor.