El Ayuntamiento de Sevilla rehabilita los caminos centrales de los Jardines del Guadalquivir

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Servicio de Parques y Jardines, ha concluido una actuación para mejorar la accesibilidad de los Jardines del Guadalquivir, en la Isla de la Cartuja, con la rehabilitación integral de sus caminos centrales, "que presentaban un deterioro notable con numerosos baches y una capa de albero afectado por el uso y las lluvias".

Se trata de nueva intervención culminada dentro del proyecto de recuperación de los Jardines del Guadalquivir iniciado en 2024, como recuerda el Consistorio en una nota de prensa. La actuación, con un presupuesto de 90.857 euros, afecta a una superficie de 6.163 metros cuadrados. Consiste en un cajeado de siete centímetros de profundidad para eliminar el albero sucio existente y su sustitución por albero fino estabilizado con cal.

La delegada de Arbolado, Parques y Jardines ha indicado que esta actuación "garantiza una mayor durabilidad y una mejora sustancial en la accesibilidad y seguridad de este eje central de uno de los parques más singulares de Sevilla".

Estas obras se suman a la reciente gran plantación ornamental llevada a cabo en este espacio junto al río, donde el Ayuntamiento ha culminado una destacada incorporación de rosales de los últimos años en el marco del plan de embellecimiento del patrimonio verde de la ciudad.

En total, se han plantado 11.450 rosales de 16 variedades diferentes, cuidadosamente seleccionadas por su resistencia al clima, su floración prolongada y su gran valor ornamental. Entre ellas destacan variedades muy vistosas como Knock Out, White Knock Out, Message D'espoir, Iceberg o Botticelli, que se combinan con otras tan simbólicas como La Sevillana, Flamenca, Gold Bonica, Pink Knock Out o Tequila Gold, aportando color, textura y aroma a los senderos y parterres del parque.

Además, se han incorporado en estos jardines 60 nuevos árboles de la especie Platanus x hispanica (plátano de sombra). Esta actuación se ha realizado en el marco de la pasada campaña de plantación en toda la ciudad, en la que se han plantado cerca de 6000 árboles y más de 33.000 arbustos. Se trata de la mayor plantación de los últimos años. Para la próxima campaña se está estudiando la recuperación de los parterres de plantas aromáticas y arbustivas.

En este sentido, Rincón ha destacado que, "aunque queda mucho por hacer para recuperar los Jardines del Guadalquivir, este tipo de mejoras permiten que nuestros espacios verdes sean más cómodos y agradables, y refuerzan su valor como zonas de encuentro, paseo y descanso".