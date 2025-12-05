Ayuntamiento de Sevilla renueva los baños del CEIP Hermanos Machado del Distrito Norte, una inversión de 188.000 euros

El Ayuntamiento renueva los baños del CEIP Hermanos Machado del Distrito Norte - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Edificios Municipales, ha anunciado este viernes que acometerá la renovación completa de los cuartos de baño del CEIP Hermanos Machado, en el Distrito Norte, con una inversión de 188.000 euros. Los aseos, que datan de 1977, se suman a los más de 80.000 euros destinados a la renovación de las pistas deportivas del centro, alcanzando casi 270.000 euros en obras totales.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que "se trata de una obra muy necesaria en la que se realiza una reforma integral de todos los aseos del centro escolar, que tienen casi 50 años de antigüedad".

"La renovación de los cuartos de baño de los colegios públicos de Sevilla es una de las medidas más ambiciosas que se están acometiendo. Centros como el Hermanos Machado, Buenavista, Aníbal González, Zurbarán, Adriano, Mariana de Pineda, Calvo Sotelo, Pablo VI o el propio San Pablo, entre otros, cuentan o contarán con nuevos sanitarios en proyecto, licitación, adjudicación, obra o finalizados, según el caso", ha añadido Sanz.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE SEVILLA

Estos trabajos se enmarcan en el Plan de Recuperación de los Colegios Públicos de Sevilla. El Ayuntamiento ha enmarcado que mantiene de igual forma un contrato de mantenimiento de 2,5 millones de euros.

Actualmente, hay en ejecución más de 2,8 millones de euros en obras, más de 6,7 millones en tramitación y más de 5,4 millones en redacción, sumados a los más de 5,5 millones de euros de inversiones ya finalizadas en 2025, datos que son actualizados de forma semanal, tal y como ha incidido en Ayuntamiento.