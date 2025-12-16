Ayuntamiento de Sevilla se suma a la campaña '100.000 kilos de ilusión' de la Fundación MAS destinada a 7.500 familias

El delegado de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, José Luis García, en la campaña '100.000 kilos de ilusión' de la Fundación MAS. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido este martes en el Hogar Virgen de los Reyes el reparto de cestas de alimentos de la XVI campaña "100.000 kilos de ilusión", impulsada por Fundación MAS. Esta iniciativa, que se desarrolla en 93 localidades de Andalucía y Extremadura, beneficiará a más de 7.500 familias esta Navidad.

El delegado de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, José Luis García, ha indicado que la iniciativa es "sinónimo de solidaridad" y ha agradecido la labor de la fundación "desde la donación de productos hasta el reparto final a través de entidades sociales, pasando por la dedicación del voluntariado para el montaje y distribución de las cestas".

En esta línea, García ha indicado que el proyecto de presupuestos municipales para 2026 recoge una subida de las partidas sociales hasta el 21,02 % del total municipal, "con más de 137 millones para servicios sociales, un 10,15 % más que en 2023".

Asimismo, ha subrayado que el Consistorio ha distribuido, de la mano de entidades sociales, 100 de las 7500 cestas de alimentos esta campaña. En esta edición se han priorizado a familias del Polígono Norte y de El Vacie.