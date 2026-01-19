El Ayuntamiento de Sevilla suspende su acto previo a Fitur por el accidente ferroviario de Adamuz

Archivo - Sevilla.-Turismo.-Fitur.-La tradición rociera, la fiesta de la caldereta o las centenarias tabernas: todo en un stand - A.G.-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha suspendido su acto previo a Fitur, previsto para este martes 20 de enero, por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), originado este domingo tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, que se ha saldado hasta el momento con 39 fallecidos y 152 heridos.

Así lo ha anunciado el alcalde, José Luis Sanz, en un mensaje en sus redes sociales, consultadas por Europa Press. El Gobierno local tenía programado en la víspera de la inauguración oficial de la Feria Internacional de Turismo de Madrid un acto para adelantar las líneas estratégicas de la capital andaluza de cara al sector y a ese importante escaparate en Ifema.

"Seguimos muy pendientes de los acontecimientos tras la catástrofe del accidente de los trenes en la provincia de Córdoba y acompañamos en su dolor a los familiares de los fallecidos", concluye su mensaje.