El Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) y el CIRE premian la excelencia de las empresas locales

TOMARES (SEVILLA), 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tomares, José María Soriano, y la presidenta del Círculo de Empresarios de Tomares (CIRE), María Ángeles Ponferrada, entregaron este viernes la tercera edición de los Premios a la Excelencia Empresarial 'Ciudad de Tomares 2023'. Unos galardones que han sido para Amalia López, por su trayectoria empresarial; La Despensa de Aljamar, al comercio local; Guardería Aljamar, a la pequeña empresa, Sarah English, a la mediana empresa, y Youforget.me, en la categoría de Start-Up.

Esta nueva edición también ha querido distinguir a dos 'Empresarios Ejemplares': José Cansino, gerente de la Joyería Cansino, y María del Carmen de Tena Casín, de La Casita de Carlos, referentes en buenas prácticas y excelencia comercial, según explica el Consistorio en una nota de prensa.

Los galardones, que han sido entregados en Casino Admiral Sevilla, también han contado con la presencia del vicepresidente de la Confederación de

Empresarios de Sevilla (CES) y presidente de la Comisión de Asociaciones

Territoriales, Juan Pedro Calvente; la alcaldesa de San Juan de Aznalfarache, María Luisa Moya y miembros de la Corporación como el delegado de Desarrollo Económico, Comercio y Transformación Digital del Ayuntamiento, Eloy Carmona, entre otros.

El alcalde de Tomares ha agradecido al CIRE su "labor y valentía" por crear una gran organización empresarial en el municipio e impulsar estos

"merecidos premios" que ponen en valor la "figura fundamental del empresariado", al tiempo que ha mostrado "el compromiso absoluto del Ayuntamiento con el sector comercial y empresarial de Tomares".

Soriano ha dado la enhorabuena a todos los empresarios y empresarias premiados, "por vuestra voluntad, trabajo incansable, esfuerzo y tesón,

porque sois imprescindibles y arriesgáis todo vuestro patrimonio, poniéndolo en juego y muchas veces solos ante los peligros, pues no se puede legislar a espaldas del empresariado, y que sin embargo, sois los que hacéis que nuestra sociedad funcione y progrese, creando riqueza, nuevos servicios y empleo".

"Tomares es hoy día tierra de emprendedores, un municipio próspero y referente en muchas cosas, entre ellas, su empresariado, empresas que llevan más de 45 años en la localidad, otras muchas que fijan su ubicación en nuestro municipio y muchos los emprendedores tomareños que deciden embarcarse en la aventura del emprendimiento", ha añadido el regidor tomareño.

"Aspiro a que mis hijos y nietos vivan en el país libre que he conocido, y que sean libres e iguales nazcan donde nazcan, en Sevilla, Tomares, Gerona o Vizcaya. Y aspiro a que Sevilla y su área metropolitana tengan todas las infraestructuras que necesita: hay que terminar la SE-40 o tener mecanismos para luchar contra la sequía y el cambio climático. Hacen falta inversiones por parte del Gobierno Central y de la Junta", ha finalizado el alcalde.

Los Premios 'Tomares Excelencia Empresarial 2023' están dotados de 8.000 euros: Comercio Local (1.000 euros), Pequeña Empresa (2.000 euros) y Mediana

Empresa (3.000 euros); Start-Up (2.000 euros) y Tomares Excelencia a la

Trayectoria Empresarial, reconocimiento honorífico premiado con una placa.

RECONOCIMIENTO DEL CÍRCULO DE EMPRESARIOS

Por su parte, la presidenta del CIRE ha afirmado que el empresariado es "ejemplo de valores como trabajo, coraje y valentía", y ha destacado "la humanidad del sector, que se compromete con su pueblo y sus vecinos,

promoviendo un empresariado al servicio de la localidad".

"Como representante del empresariado de la localidad, y dentro del compromiso que me compete de defender los derechos económicos y sociales, quiero aprovechar para sumarme a la preocupación de la CES, y Cepyme sobre la grave situación que vive en estos momentos España y la amenaza que suponen los acuerdos alcanzados para la separación de poderes, la seguridad jurídica, la igualdad entre ciudadanos, el diálogo social, el crecimiento económico y la creación de empleo".

FELICITACIONES DESDE LA CES

Por su parte, el vicepresidente de la CES, Juan Pedro Calvente, ha destacado que desde la Confederación "se trabaja para poner en valor la figura del empresario, los riesgos diarios que asume y su contribución a la sociedad, porque sin empresarios, no hay actividad económica, y sin actividad económica, no hay empleo, y si no hay empleo, no hay bienestar social".

"Gracias por tantos años tirando del carro, manteniendo cientos de puestos de trabajo que generáis en Tomares, que son el sustento de muchas familias, haciendo un Tomares, una provincia y una España mejor". En este sentido, ha añadido que "quien vea fácil nuestro camino, que se ponga nuestros zapatos. La empresa es un bien muy preciado sin el cual no sería posible el desarrollo de un territorio".

Por último, el vicepresidente de la patronal sevillana ha remarcado que en la provincia, la CES representa a 12.000 empresas y autónomos, que "para que sigan generando riqueza y empleo, es necesario el diálogo social y ya sabéis como está hoy en día", ha concluido.