El Ayuntamiento ultima las obras de ampliación de la Jefatura de Policía Local de Alcalá (Sevilla)

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

Las obras de ampliación y reforma integral de la Jefatura de Policía Local están próximas a su finalización, de manera que se encuentra en la dotación de mobiliario para, una vez puesto en uso, ofrecer "un mejor servicio a la ciudadanía" y un espacio de trabajo adaptado a las necesidades de los agentes locales con un edificio moderno y funcional que atienda a todas las necesidades.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la actuación, con un presupuesto de 1,3 millones de euros, ha contemplado la construcción tanto en planta baja como en planta primera de nuevas dependencias, suponiendo una ampliación de 71,13 metros cuadrados en planta baja, y 134,60 metros cuadrados en la planta primera.

En este sentido, la alcaldesa de Alcalá, Ana Isabel Jiménez, ha manifestado que "los agentes dispondrán de nuevos espacios y una mayor comodidad, lo que redundará sin duda, en una atención más eficaz a las demandas ciudadanas". "Damos así un salto de calidad y una clara apuesta por nuestros servicios públicos, siempre pensando en la seguridad de todos y la mejora de las condiciones laborales", ha añadido.

La alcaldesa ha visitado las obras acompañada por el delegado municipal de Gobernación, Pedro Gracia, del delegado municipal de Hábitat Urbano, David Delgado, junto al Jefe de la Policía Local, y responsables de la empresa constructora.

Asimismo, la primera edil ha comprobado la intervención en las diferentes dependencias policiales como el aparcamiento, el edificio auxiliar y el edificio principal, para convertirse en un edificio moderno y funcional donde los agentes dispondrán de nuevos espacios y más medios para una atención más eficaz a las demandas ciudadanas.

De esta forma, se han creado nuevos espacios y mejorado todos los existentes: armero, centro de gestión y vigilancia de emergencias, oficina de atención al ciudadano, sala de informática y equipamiento, sala de transmisiones, zonas de espera de ciudadanos, oficinas, vestuarios y aseos femeninos o la sala de eventos. Además, contará con una sala de formación o un espacio para el servicio de Viogen.

En esta actuación se ha realizado también, la reforma integral de la fachada y accesos principales de la Jefatura, la mejora y ampliación de los almacenes y depósitos, y la instalación de pérgolas en los aparcamientos para los vehículos policiales. La zona exterior está prácticamente finalizada.

A su vez, la alcaldesa ha puesto de manifiesto en el transcurso de la visita que "la Policía Local está en un momento de mejora de sus medios materiales y de su plantilla". "Toda inversión que se realice en seguridad incide directamente en la mejora de la calidad de vida de los vecinos de Alcalá, y en su confianza y tranquilidad", ha afirmado.