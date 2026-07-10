El balance consolidado de la Archidiócesis de Sevilla asciende a 74 millones de euros

El arzobispo de Sevilla, en el centro, en la rueda de prensa de presentación de la Información Económica de la Archidiócesis correspondiente a 2025 - ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Archidiócesis de Sevilla ha hecho pública la Información Económica correspondiente al ejercicio 2025 que deja, entre otras datos llamativos, el aumento del balance consolidado de la institución, que as asciende a 74.137.629 euros (más de seis millones que el año anterior), el ligero incremento de lo recaudado en colectas y la subida, en un millón y medio, de lo que la Archidiócesis ingresa de la asignación tributaria.

El informe se ha detallado en una rueda de prensa que ha contado con las intervenciones del arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, y del ecónomo diocesano, Alberto Benito. En las 152 páginas del volumen de este año se explican cifras relativas a ingresos, gastos, aportaciones especiales, colectas y suscripciones, esto es, "cualquier dato que explique de dónde sale el dinero y a qué se dedica en las instituciones diocesanas".

El balance consolidado comprende las cuentas del Arzobispado y de otras instituciones diocesanas, entre ellas el Cabildo Catedral, Manos Unidas, Misiones, Cáritas Diocesana, los seminarios, la casa sacerdotal y parroquias. En el apartado de gastos de este balance destaca que se ha destinado el 31,55% al apartado de conservación de edificios y gastos de funcionamiento. Las acciones pastorales y las retribuciones del clero y el personal seglar, son otras partidas destacadas.

En cuanto a los ingresos, el 50% (37.672.978 euros) se recoge bajo el epígrafe 'Otros ingresos corrientes', que hace referencia a lo que se ingresa por servicios, subvenciones y otras instituciones diocesanas. En esta tabla de recursos, le sigue lo que se ingresa gracias a las aportaciones voluntarias de los fieles (el 22,3%, 16.555.928 euros). Aquí se ha constatado un ligero aumento en las colectas, que se cerraron en 4.136.154 euros.

También resulta significativa la partida que recoge lo ingresado en la Archidiócesis hispalense por la asignación tributaria (tras el reparto que se hace en el Fondo Común Interdiocesano). Aquí se ha pasado de 10.840.101 euros en 2024 a los 12.338.568 del último ejercicio.

Este aumento en los ingresos ha permitido, por ejemplo, una mayor asignación para sueldos de sacerdotes y religiosos, concepto al que se ha dedicado casi diez millones de euros. Las acciones pastorales y asistenciales también han experimentado una subida, situándose el año 2025 por encima de los doce millones de euros, añade el comunicado de la Arhidiócesis.

Entrando en detalle, la cuenta de explotación de la Archidiócesis asciende a 22.624.544 euros, algo más de dos millones que en 2024. Registra un aumento similar el Cabildo Catedral, que se va a 29.812.868 euros, mientras que Cáritas desciende de los ocho millones del año 2024 a los 7.257.410 euros del ejercicio económico 2025.

Las cuentas globales de las parroquias experimentan una ligera subida --de 15.101.649,67 euros en 2024 a 15.810.358,96 en el último ejercicio--, suben las aportaciones al Fondo Común Diocesano y el Seminario.

APORTACIONES DE LAS HERMANDADES DE SEVILLA

Otras cifras incluidas en esta Información Económica atañen a las hermandades de la Archidiócesis. En este sentido, 162 corporaciones cofrades han aportado un total de 153.012 euros al Fondo Común Diocesano (el año anterior fueron 147 las que ingresaron 145.887 euros).

Por otro lado, 56 hermandades de la Archidiócesis han colaborado con el Seminario Metropolitano con una cuantía global de 154.910 euros, 25.170 más que en 2024.

El arzobispo ha expresado su "reconocimiento y agradecimiento al esfuerzo y generosidad de todas las personas que suscriben una cuota periódica a favor de su parroquia, del Seminario o de la Archidiócesis", que ha extendido a quienes hacen donaciones o dejan legados y herencias en favor de la Iglesia Diocesana de Sevilla, "porque con estos recursos es posible seguir realizando toda la actividad evangelizador, cultural, caritativa y social, educativa, cultural, formativa", que tiene la Iglesia de Sevilla, sus parroquias y todas las comunidades eclesiales.

Además, en referencia a las aportaciones que se hacen al Fondo Común Diocesano, ha señalado que "son un signo de fraternidad y de comunión donde todas las instituciones de la Iglesia colaboran en su mantenimiento y en sus fines". También ha tenido palabras de gratitud hacia las hermandades, que "ya colaboran con su esfuerzo y generosidad".

Finalmente, en su intervención, el ecónomo diocesano, tras ofrecer numerosos datos relativos al clero, centros sociales o actividades pastorales, ha afirmado que "detrás de cada cifra hay una historia de fe y servicio".