Banco de Alimentos e Inés Rosales sellan un acuerdo para reforzar la ayuda alimentaria en Sevilla

El Banco de Alimentos de Sevilla e Inés Rosales formalizan un acuerdo - BANCO DE ALIMENTOS DE SEVILLA E INÉS ROSALES

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos de Sevilla e Inés Rosales han formalizado esta semana un convenio de colaboración con el objetivo de cubrir las necesidades de personas y familias en situación de vulnerabilidad de la provincia de Sevilla y con el que se permite dar continuidad a las donaciones que esta empresa sevillana.

Según han detallado ambas entidades en un comunicado conjunto, este acuerdo recoge principalmente el compromiso de colaboración de Inés Rosales a través de la donación de sus productos. Especialmente, es la contribución de los conocidos "pedacitos solidarios" de Inés Rosales.

Estas donaciones "se han convertido en un apoyo constante para el Banco de Alimentos de Sevilla" y permiten "complementar la cesta básica con productos que aportan variedad y valor añadido a la alimentación de las familias beneficiarias".

El Banco de Alimentos de Sevilla ha agradecido la confianza y el apoyo de Inés Rosales, cuya contribución resulta "fundamental para seguir desarrollando su labor".