Un banco del Paseo de las Delicias amanece este viernes con desperfectos por vandalismo, según el Consistorio

Acto vandálico en un banco del Paseo de las Delicias en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un banco del Paseo de las Delicias ha amanecido en la mañana de este viernes, 10 de julio, con varios desperfectos como resultado de un acto vandálico.

Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de Sevilla a través de un mensaje en su red social 'X', consultada por Europa Press, misma vez que ha subrayado que "el vandalismo vuelve a dañar un elemento del patrimonio urbano, en este caso recoén restaurado".

No obstante, ha asegurado que el Gobierno local procederá ahora a reparar los daños, incidiendo en que "Sevilla es la casa de todos".