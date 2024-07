La banda británica Take That echa el cierre este martes a la cuarta edición del Icónica Sevilla Fest

SEVILLA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival Icónica Santalucía Sevilla Fest echará el cierre el 16 de julio con la actuación en la Plaza de España de la banda de pop británico Take That, que realizará un repaso de sus éxitos y su último disco 'This Life'.

La banda regresa al escenario con su gira 'This Life. Under the stars'. Durante 2023 han conseguido hacer 'sold out' --todas las entradas vendidas-- en varios de sus conciertos por Reino Unido y Europa, y publicaron un documental que recoge su trayectoria profesional 'Take That: We’ve Come a Long Way', según destaca Icónica Fest en una nota de prensa.

Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald son los componentes actuales de la banda Take That, que también ha estado formada entre 1990 y 1996 por Jason Orange y Robbie Williams, colaborador del disco 'Progress' y su gira.

El conjunto ha vendido más de 45 millones de discos y cuenta con ocho álbumes en el puesto uno de Reino Unido. Entre sus premios se encuentran varios Brit Awards, un Ivor Novello y un MTV Europe Music Award. Más de cinco millones de personas han comprado sus entradas para verlos en concierto.