El baterista Antonio Sánchez ofrece en Sevilla una nueva noche de jazz en el Lope de Vega con su álbum 'Migration'

Publicado 13/01/2019 11:33:12 CET

SEVILLA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El baterista y compositor de música jazz Antonio Sánchez ofrecerá el martes, 15 de enero, a las 20,30 horas, la segunda cita del Ciclo de Jazz 2018/2019 en el Teatro Lope de Vega, repasando los temas de su trabajo discográfico 'Migration'.

El Ayuntamiento de Sevilla ha recordado en una nota de prensa que las entradas para el concierto se encuentran a la venta tanto en taquilla como en la página web del espacio.

Cuatro veces ganador de un premio Grammy, Antonio Sánchez está considerado por la crítica y la prensa especializada "uno de los más prestigiosos bateristas y compositores de su generación". Nacido en México y domiciliado en Nueva York desde el año 1999, Sánchez ha participado en la grabación de discos de algunos de los más importantes nombres del jazz actual, como Chick Corea, Michael Brecker, Charlie Haden, Gary Burton y Toots Thielmans.

Sánchez ha sido el baterista de Pat Metheny y han trabajado en varios proyectos conjuntos desde el año 2000. Entre otros, han grabado juntos ocho álbumes siendo tres de ellos galardonados con un Grammy.

El protagonista de esta nueva noche de jazz en el Lope de Vega colabora regularmente con músicos del jazz de la actualidad como Joshua Redman, Chris Potter, Christian McBride, John Patitucci, Donny McCaslin, Danilo Perez, David Sanchez, Paquito D'Rivera, Kenny Werner, Marcus Roberts, Avishai Cohen, Dee Dee Bridgewater, Dianne Reeves, Miguel Zenon, Scott Colley, Dave Samuels, Luciana Souza, Billy Childs y Claudia Acuña.

Antonio Sánchez cuenta en su discografía con cinco títulos, que son 'Migration' (Cam Jazz, 2007); 'Live in New York' (Cam Jazz, 2010), 'New Life' (Cam Jazz, 2013); 'Three Times Three' (Cam Jazz, 2014 in Europe, 2015 in the US) y 'Meridian Suite' (Cam Jazz, 2015).