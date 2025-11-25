El Belén de la Vera-Cruz cuenta con casi 200 figuras que representan a vecinos y cofrades de Alcalá del Río (Sevilla)

Presentación del Belén de la Hermandad de la Vera-Cruz de Alcalá del Río, en un acto en la Casa de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Hermandad de la Vera-Cruz de Alcalá del Río y del Ayuntamiento de la localidad sevillana han presentado este martes en la Casa de la Provincia el Belén monumental que podrá visitarse de nuevo en el salón del Edificio Vera-Cruz, de forma gratuita, a partir del 4 de diciembre, cuando tendrá lugar la bendición e inauguración oficial.

Este singular nacimiento está inspirado en la idiosincrasia de Alcalá del Río y supone un "auténtico escaparate y reclamo turístico" ya que, como se ha recordado, "despierta el interés y asombro de visitantes que acuden cada año a admirarlo". Sus casi 200 personajes están inspirados en los propios hermanos o 'cruceros' de Alcalá, "lo que otorga a las figuras un personalismo único y fascinante", informa la Diputación en una nota de prensa.

"Con gran parecido, muchos están caracterizados de forma acorde con sus profesiones: carpintero, panadero, veterinario, herrero o cohetero. Otros incluso se representan simbolizando el puesto que ocupan en el cortejo de la cofradía del Jueves Santo: los romanos de la Decuria o nazarenos de paso", destaca el comunicado.

Así, en el pasaje de la Anunciación o la escena de la Huida a Egipto, la figura de la Virgen se inspira en María Santísima de las Angustias, titular de la Hermandad, otorgando mayor unción y detalle. El director artístico y encargado de la ejecución de las imágenes es Manuel Mazuecos García, artista y escultor alcalareño de reconocida trayectoria, hermano de la cofradía, que también se representa en este nacimiento en su labor de artista.

Además, el nacimiento muestra los edificios más representativos de Alcalá del Río, como la Parroquia, la Capilla o el propio Edificio Vera-Cruz. También se admira un gran río y el puente, que recuerda al Guadalquivir a su paso por Alcalá y se aprecian sus murallas, por las reminiscencias romanas de la antigua Ilipa Magna, así como las tradicionales casas de pescadores.

MÁS DE DIEZ AÑOS DE RECORRIDO

En el año 2023, obtuvo el segundo premio en la categoría Belenes tradicionales de Sevilla. Con la colaboración de la Hermandad de Vera-Cruz Sevilla, durante dos ediciones fue presentado en los Baños de la Reina Mora, donde recibió más de 10.000 visitas.

El belenismo en Andalucía fue declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta de Andalucía, un hito que anima a la hermandad a seguir protegiendo este ejemplo de artesanía y tradición.