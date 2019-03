Beltrán Pérez (PP), abierto a repetir modelo de gobierno de Junta, propone zona peatonal en Prado y soterrar tráfico

Publicado 05/03/2019 14:25:37 CET

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla y candidato a la Alcaldía, Beltrán Pérez, que se ha mostrado abierto a repetir en la ciudad el modelo de gobierno de la Junta de Andalucía, ha propuesto llevar a cabo una "gran zona peatonal" desde los terrenos donde estuvieran las instalaciones del Equipo Quirúrgico hasta el Teatro Lope de Vega, soterrando el tráfico, y poner en marcha un sistema que informe "todas las mañanas" a los ciudadanos de las zonas de control de aparcamiento y de tráfico de la Policía Local para que prime la "prevención" de la infracción.

En un encuentro organizado por la Cadena Ser, preguntado por si el actual modelo de gobierno en la Junta es trasladable a Sevilla, si se repite una estructura similar de votos de las autonómicas el día 26 de mayo, Pérez ha respondido "sí", añadiendo que, "sin falsas ilusiones ni sueños vanos, voy a ser el alcalde y tengo datos que me lo dicen". Así, cuestionado sobre el posible apoyo de Cs y de Vox, ha insistido en que su formación "va a firmar un pacto con los ciudadanos" y, a partir lo que ellos decidan, veremos el escenario postelectoral".

Considera que Sevilla tiene "la gran oportunidad de alinear el cambio político de la Junta, con todas las propuestas de renovación, con el del Ayuntamiento", donde asegura que su formación también pretende "sacar a la ciudad del estancamiento y hacerla la capital efectiva de Andalucía". "El 60 por ciento de los sevillanos diría sí a la coincidencia de color entre Junta y Ayuntamiento", incide.

En este marco, Pérez ha desgranado alguna de sus propuestas electorales, entre las que menciona que su formación "estudia la posibilidad" de soterrar el tráfico desde el antiguo Equipo Quirúrgico hasta el Lope de Vega para hacer "una gran zona peatonal y una de las principales plazas de Europa, ejemplo de sostenibilidad pero respetando tráfico rodado". Se trataría de crear un gran eje peatonal y verde que conecte el Parque de María Luisa, el Prado, el Rectorado de la Universidad de Sevilla y la calle San Fernando.

Indica que los problemas que se podrían plantear en el subsuelo para su desarrollo se relacionan con el curso del río Tagarete, "actualmente encauzado", o el trayecto de las Líneas 2 y 3 del metro, unas infraestructuras que ve "compatibles", uniendo además "un gran aparcamiento, donde estarían autobuses turísticos" en el Prado, algo ya planteado por el gobierno de Juan Ignacio Zoido pero cuya licitación quedó desierta en aquel momento.

También, menciona la existencia de posibles restos arqueológicos, pero señala que éstos podrían haber sido arrastrados por las riadas anteriores en la zona. De todos modos, deja claro que, "si no es viable económicamente, rechazaremos la propuesta".

Pérez entiende que las peatonalizaciones deben ir acompañadas de soluciones de movilidad para no provocar la "pérdida de comercios y de habitantes" y subraya que "la gran medida es una red completa de metro y estoy convencido de que en 15 años puede estar", apuntando a una colaboración público-privada con el "empuje" social.

Al hilo de ello, ha hecho mención al Metrocentro, cuyo documento definitivo para su ampliación hasta Santa Justa fue rechazado por el PP en la Gerencia de Urbanismo, ante lo que asegura que su formación pretende "aplazar" su desarrollo hasta ver el cronograma del metro y añade que esa ampliación del tranvía era "una decisión de envergadura que debe tomarla la próxima corporación".

DE RECAUDACIÓN DE MULTAS A PREVENCIÓN

Por otra parte, ha asegurado que pretende "acabar con el planteamiento recaudatorio" de las multas y aboga por la "prevención" de las infracciones para lo que se compromete que el Ayuntamiento publique "con absoluta transparencia los partes de control de aparcamiento que vaya a hacer la Policía".

"Todas las mañanas se publicarán las zonas de control de aparcamiento y de tráfico de la ciudad para que los ciudadanos lo conozcan, como se hace con los controles de velocidad, porque la Policía está para mejorar las condiciones de tráfico y no para recaudar", insiste. Aunque reconoce que no tiene datos sobre el coste que supondría a las arcas municipales, porque esa bajada de ingresos es "imposible de prever", en su opinión, afirma que se compensaría con "lo que no se ejecuta ahora del presupuesto y con el futuro incremento en la recaudación".

"FLEXIBILIZAR LAS PRESCRIPCIONES" DEL PGOU

Por último, ha advertido que hay que hacer un proceso de revisión

del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 2006 ante la "obsolescencia de determinados supuestos que están poniendo trabas al crecimiento económico de la ciudad". Asegura que si llega al gobierno va a "flexibilizar muchas de las prescripciones" que hay en ese plan para que sea "un elemento dinamizador de la economía y no un elemento

que constriña la economía".

De hecho, se ha mostrado dispuesto a abrir "debates sin complejos" al respecto. "No puede ser que una norma aprobada constriña de la manera que lo hace el futuro de la ciudad, por lo que vamos a fomentar la inversión, el negocio, menores impuestos y hacer de Sevilla una isla de crecimiento y oportunidades", concluye.